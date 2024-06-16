МИД обвинил Киев в гибели фотокорреспондента Цицаги

Цицаги сотрудничал с такими российскими СМИ, как ТАСС, «Коммерсантъ», Lenta.ru. В июне 2023 года он получил журналистскую премию «Редколлегия» за репортаж для «Новой вкладки» под названием «Все горит и ничего нету» из города Шебекино Белгородской области.