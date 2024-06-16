Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике после конференции по Украине

Изначально эти государства представили на презентации в качестве завизировавших совместную декларацию. Позднее список обновили, исключив оттуда Ирак и Иорданию. При этом причины отзыва подписей не указываются.
Ранее сообщалось, что в число отказавшихся подписывать коммюнике также вошли: члены БРИКС, а именно Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ, а также Армения, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд.
Святой престол, как уточнили РИА Новости в ватиканской Службе печати, не завизировал документ, исходя из статуса наблюдателя.
Таким образом, декларацию подписали 78 из 91 страны, присутствовавшей на мероприятии.
Согласно тексту, участники саммита призывают:
вернуть Украине контроль над атомными электростанциями и установками, включая Запорожскую АЭС;обеспечить свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях;освободить всех военнопленных с обеих сторон;вернуть на Украину всех «депортированных и незаконно перемещенных детей» и других «незаконно задержанных» гражданских лиц.
Конференция по Украине проходит в эти выходные на курорте Бюргеншток недалеко от Люцерна. В ней принимают участие 91 страна и восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН.
При этом президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали. Некоторые участники, например вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис и канцлер Германии Олаф Шольц, покинули его досрочно, а премьер-министр Японии Фумио Кисида присутствовал на мероприятии всего два с половиной часа.
Берн не направлял Москве приглашение на саммит. Как подчеркивали в Кремле, искать способы урегулирования украинского кризиса без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
На этой неделе Владимир Путин выдвинул новое предложение по разрешению конфликта. По его словам, для начала мирных переговоров киевский режим должен вывести войска со всей территории новых российских регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся, как только Украина согласится на это условие.
Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, зафиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статусы. Помимо этого, необходима демилитаризация и денацификация страны. Путин также упомянул отмену санкций против России.