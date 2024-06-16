Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике после конференции по Украине

вернуть Украине контроль над атомными электростанциями и установками, включая Запорожскую АЭС;обеспечить свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях;освободить всех военнопленных с обеих сторон;вернуть на Украину всех «депортированных и незаконно перемещенных детей» и других «незаконно задержанных» гражданских лиц.