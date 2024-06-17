На Украине предупредили об осложнении ситуации в энергосистеме до августа

«Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций. Поэтому нужно готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так, достаточно существенными», — сказал он.