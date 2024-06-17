На Украине предупредили об осложнении ситуации в энергосистеме до августа

По его словам, графики отключений в дневное время (с 11:00 до 23:00) будут вводить чаще, чем в другие периоды.
«Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций. Поэтому нужно готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так, достаточно существенными», — сказал он.
Кудрицкий добавил, что величина дефицита зависит еще от двух факторов, помимо ремонта АЭС: размер импорта и погода, которая влияет на потребление.
В последние месяцы на Украине были повреждены или разрушены многие объекты энергогенерации: ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, ТЭЦ в Харькове и Сумах и др. 11 июня президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. По его словам, пик потребления энергии прошлой зимой на Украине был 18 ГВт, половина от этой мощности утеряна.
14 июня российское Минобороны сообщило, что за неделю с 8 числа были нанесены 19 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования и ударными беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Среди целей также были оружейные склады, инфраструктура военных аэродромов