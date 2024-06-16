Кулеба заявил, что на вторую конференцию по Украине пригласят Россию

Ранее в воскресенье руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо заявил РИА Новости, что следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США, которые запланированы на 5 ноября.
«Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением войны. И, конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны», — приводит слова Кулебы издание «Страна».
Глава МИД Украины признал, что рано или поздно с Россией необходимо будет разговаривать.
«Конечно, мы прекрасно понимаем, что придет момент, когда нужно будет говорить с Россией», — подчеркнул Кулеба.
При этом он отметил, что позиции Запада и глобального Юга различаются. «Вчера раздались голоса с глобального Юга по поводу сложных компромиссов, на которые нужно пойти (Украине — ред.). Это не тот язык, который мы слышим от западных партнеров», — отметил глава МИД Украины.
Швейцария провела