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Кулеба заявил, что на вторую конференцию по Украине пригласят Россию

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Следующая международная конференция по Украине должна привести к завершению конфликта, на саммит будет приглашена Россия, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Источник: AP 2023

Ранее в воскресенье руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо заявил РИА Новости, что следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США, которые запланированы на 5 ноября.

«Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением войны. И, конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны», — приводит слова Кулебы издание «Страна».

Глава МИД Украины признал, что рано или поздно с Россией необходимо будет разговаривать.

«Конечно, мы прекрасно понимаем, что придет момент, когда нужно будет говорить с Россией», — подчеркнул Кулеба.

При этом он отметил, что позиции Запада и глобального Юга различаются. «Вчера раздались голоса с глобального Юга по поводу сложных компромиссов, на которые нужно пойти (Украине — ред.). Это не тот язык, который мы слышим от западных партнеров», — отметил глава МИД Украины.

Швейцария провела 15—16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 91 страна и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария приглашения для участия в саммите не направляла. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно.

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дипломатия