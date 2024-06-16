Кулеба заявил, что на вторую конференцию по Украине пригласят Россию

Швейцария провела 15—16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 91 страна и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария приглашения для участия в саммите не направляла. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно.