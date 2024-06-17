Языковой омбудсмен Украины пообещал жесткую реакцию на скандал в Одессе

Украинское издание «Страна» ранее в воскресенье сообщало, что в Одессе участницы бизнес-мероприятия принялись перебивать выступающего на русском языке, требуя, чтобы он перешел на украинский. Другие участники вступились за русскоговорящего, а перебивавших выпроводили из зала.
«Одесский языковой скандал — это классическая история о граблях, на которые наступили организаторы. Пригласив на мероприятие людей, которые требовали обеспечить их право на информацию на государственном языке, инициаторы “бизнес-мероприятия”… нарушили сразу несколько статей языкового закона и уголовного кодекса… Реакция будет жесткой. Нарушители будут наказаны», — написал Креминь в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Креминь также заявил, что ожидает реакции местных властей, которые, как он отметил, «обязаны создать условия и в случае нарушений действовать и должным образом отреагировать».
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.