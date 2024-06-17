Ядерные державы совершенствуют свои арсеналы и развертывают дополнительные вооружения

Россия и США, по оценке SIPRI, вместе продолжают обладать почти 90% всего ядерного оружия в мире. Размеры их арсеналов, пригодных к использованию, остаются относительно стабильными, хотя Россия, как утверждается в докладе, в 2023 году развернула в составе своих оперативных сил на 36 боеголовок больше, чем годом ранее. При этом авторы отчета отмечают, что за последние два года прозрачность в отношении ядерных сил обеих держав снизилась прежде всего из-за того, что сначала Россия, а затем и США объявили о приостановке своего участия в двустороннем Договоре о стратегических наступательных вооружениях. В то же время оба государства реализуют масштабные программы по модернизации и замене своих ядерных боеголовок и носителей ядерного оружия (ракет, бомбардировщиков и подлодок), как и предприятий по производству ядерного оружия.