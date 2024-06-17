Ядерные державы совершенствуют свои арсеналы и развертывают дополнительные вооружения

SIPRI в понедельник выпустил аналитический доклад по итогам 2023 года («Ъ» заранее ознакомился с документом). Из отчета следует, что на начало 2024 года девять государств обладали в общей сложности 12 121 ядерной боеголовкой. Из них около 9585 были пригодны для потенциального использования. Из этого количества 3904 боеголовки были развернуты на ракетах и самолетах, что на 60 единиц больше, чем в январе 2023 года, остальные боеголовки находились в местах хранения. Около 2100 из развернутых боеголовок находились в состоянии повышенной боевой готовности на баллистических ракетах. Почти все они принадлежали России и США, но, как утверждается в докладе, несколько ядерных боеголовок в состоянии повышенной боевой готовности в минувшем году впервые появились и у Китая.
«В то время как общее количество ядерных боеголовок в мире продолжает сокращаться по мере постепенной ликвидации вооружений времен холодной войны, к сожалению, мы продолжаем наблюдать ежегодное увеличение числа ядерных боеголовок в развернутом состоянии, — заявил директор SIPRI Дэн Смит.— Эта тенденция, похоже, продолжится и, возможно, ускорится в ближайшие годы, и это вызывает крайнюю озабоченность».
Россия и США, по оценке SIPRI, вместе продолжают обладать почти 90% всего ядерного оружия в мире. Размеры их арсеналов, пригодных к использованию, остаются относительно стабильными, хотя Россия, как утверждается в докладе, в 2023 году развернула в составе своих оперативных сил на 36 боеголовок больше, чем годом ранее. При этом авторы отчета отмечают, что за последние два года прозрачность в отношении ядерных сил обеих держав снизилась прежде всего из-за того, что сначала Россия, а затем и США объявили о приостановке своего участия в двустороннем Договоре о стратегических наступательных вооружениях. В то же время оба государства реализуют масштабные программы по модернизации и замене своих ядерных боеголовок и носителей ядерного оружия (ракет, бомбардировщиков и подлодок), как и предприятий по производству ядерного оружия.
В дополнение к своим запасам Россия и США хранят более 1200 боеголовок, ранее снятых с вооружения, которые они постепенно демонтируют.
Авторы доклада констатируют, что в 2023 году официальными лицами было сделано несколько заявлений о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, однако они пока не обнаружили «убедительных визуальных доказательств» того, что боеголовки действительно уже развернуты.
Китай, как сказано в обзоре, сейчас находится в процессе значительной модернизации и расширения своего ядерного арсенала. Ожидается, что его ядерные запасы продолжат расти в предстоящее десятилетие, и, по некоторым прогнозам, за этот период Китай может потенциально развернуть по меньшей мере столько же межконтинентальных баллистических ракет, сколько Россия или США. При этом эксперты SIPRI допускают, что Китай впервые разместил небольшое количество ядерных боеголовок (около 24) на своих ракетах, поставив их на боевое дежурство. «Китай наращивает свой ядерный арсенал быстрее, чем любая другая страна», — говорит Ганс Кристенсен, старший научный сотрудник программы SIPRI по оружию массового уничтожения и директор проекта по ядерной информации в Федерации американских ученых (FAS). В целом же общий запас ядерных боеголовок Китая с арсеналами России и США, по оценке аналитиков, в обозримом будущем не сравнится.
Арсеналы других государств, обладающих ядерным оружием — Франции, Великобритании, Индии, Пакистана, Израиля и Северной Кореи, — еще меньше, но все они, как сказано в докладе, либо разрабатывают или развертывают новые системы вооружений, либо объявили о намерении сделать это. Великобритания планирует увеличить свои запасы ядерного оружия (с 225 до 260 единиц). Такие же планы есть у Индии и Пакистана.
Хотя Северная Корея не проводила ядерных испытаний в 2023 году, она, как сказано в обзоре, провела первое испытание баллистической ракеты малой дальности из простейшей шахты. Она также завершила разработку по меньшей мере двух типов крылатых ракет наземного базирования, способных нести ядерные боеголовки. «Как и некоторые другие государства, Северная Корея делает акцент на развитии своего арсенала тактического ядерного оружия, — заявил Мэтт Корда, младший научный сотрудник программы SIPRI по оружию массового уничтожения и старший научный сотрудник проекта по ядерной информации в FAS.— Соответственно, растет опасение, что Северная Корея может намереваться применить это оружие в самом начале конфликта». У КНДР, как утверждается в докладе, уже около 50 ядерных боеголовок, и она стремится произвести еще больше (по оценкам экспертов SIPRI, Пхеньян мог произвести достаточно расщепляющегося материала, чтобы изготовить до 90 ядерных боеголовок).
Израиль же продолжает придерживаться своей давней политики двусмысленности, что затрудняет оценку количества и характеристик его ядерного арсенала. Тем не менее специалисты SIPRI полагают, что он модернизирует свой ядерный арсенал и реактор для производства плутония в Димоне.
При этом Индия, Пакистан и Северная Корея, как отмечается в докладе, стремятся к тому, чтобы иметь возможность размещать несколько боеголовок на своих баллистических ракетах (опция, которая давно есть у России, США, Франции и Великобритании и не так давно появилась у Китая). Хотя Пакистан остается главным объектом индийского ядерного сдерживания, Индия, как поясняют эксперты, делает все больший упор на оружие дальнего радиуса действия, в том числе способное достигать целей на территории Китая.
В целом же, как отмечают авторы доклада, со времен холодной войны ядерное оружие не играло столь заметной роли, как сейчас. Ситуация заметно обострилась на фоне конфликтов вокруг Украины и сектора Газа, однако составители обзора напоминают, что в 2023 году вооруженные конфликты шли почти в 50 государствах мира. «Сейчас мы находимся в одном из самых опасных периодов в истории человечества, — предупредил Дэн Смит.— Существует множество источников нестабильности — политическое соперничество, экономическое неравенство, экологические потрясения, ускоряющаяся гонка вооружений. Бездна надвигается, и великим державам пора сделать шаг назад и задуматься. Желательно вместе».