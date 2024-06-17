«Хотя в Конституции Молдовы записано, что это нейтральная страна, всё чаще и интенсивнее её используют как расходный материал для различных учений. Всё направлено на то, чтобы держать республику в сфере влияния США и НАТО, а также использовать её как инструмент в борьбе с серьёзным геополитическим противником в лице России. Силовые структуры этой республики представители НАТО готовят к противостоянию РФ и Запада. Естественно, об интересах Молдавии здесь речь вообще не идёт. Все учения, которые проходят на её территории, носят деструктивный характер и только усугубляют напряжённость в регионе».