«Провокационное мероприятие»: в Молдавии стартуют международные военные учения Peace Shield 2024

Ведомство уже предупредило жителей о перемещении военной техники в ходе манёвров, которые продлятся до 28 июня. Заявленная цель учений — провести оценку 22-го миротворческого батальона «Голубые каски» в соответствии с «Концепцией оперативных возможностей» НАТО. Однако, по мнению экспертов, истинные цели таких манёвров — усилить напряжённость в регионе, граничащем с Украиной.
В понедельник, 17 июня, в Молдавии стартуют международные военные учения Peace Shield 2024 («Щит мира — 2024»), сообщает Минобороны республики.
«Цель учений — провести оценку 22-го миротворческого батальона “Голубые каски” в соответствии с Концепцией оперативных возможностей (концепция НАТО. — RT). Военнослужащих будут оценивать государственные и международные эксперты в ходе осуществления деятельности, присущей международным миротворческим миссиям, а именно: патрулирование, конвоирование и сопровождение, досмотр транспортных средств на контрольно-пропускных пунктах, обеспечение безопасности стратегических объектов, медицинская эвакуация, оказание первой помощи».
Ведомство также предупредило жителей республики о перемещении военной техники в ходе манёвров, которые продлятся до 28 июня.
«В связи с подготовкой к учениям Peace Shield 2024 в течение июня по дорогам страны будет организовано передвижение военной техники из мест постоянного расположения в учебный центр Национальной армии», — сообщили в Минобороны.
Параллельно в Национальной армии будет проходить курс подготовки экспертов, направленный на обучение военнослужащих процедурам и правилам проведения корректной оценки в соответствии с Концепцией оперативных возможностей НАТО. На указанном курсе пройдут обучение около 40 экспертов по оценке из Австрии, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Колумбии, Южной Кореи, Франции, Грузии, Германии, Иордании, Ирландии, Италии, Казахстана, Мальты, Великобритании, Марокко, Румынии, Сербии и США, Туниса, Турции и Украины.
«Необходимо отметить, что сертификация (в соответствии с нормами. — RT) Концепции — обязательное условие для участия Национальной армии в миротворческих операциях под эгидой ООН, в том числе в (деятельности. — RT) KFOR (международные силы под руководством НАТО. — RT) в Косово и ВСООНЛ в Ливане».
Стоит отметить, что Национальная армия Молдавии присоединилась к программе Концепции оперативных возможностей Североатлантического альянса в 2007-м.
На фоне милитаризации
Напомним, в прошлом году власти Молдавии увеличили военный бюджет на 68%, до 1 523 млн леев ($89 млн), нарастили свои усилия по закупкам вооружений и взаимодействию в военной сфере с США, ЕС и НАТО.
Как заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон, комментируя решение правительства одобрить приостановку Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), Кишинёв хочет получить возможность приобрести оружие и превратить страну в военный форпост Запада наряду с Украиной.
«Отказ от ДОВСЕ позволяет нашим властям не считаться с ограничениями в закупках оружия на Западе и его размещении на территории страны. При этом власти не скрывают, что вся эта милитаризация направлена против России, что они втягивают нашу страну в конфликт на территории соседней страны», — сказал Додон ТАСС.
По его словам, нынешние власти за последние два года «существенно увеличили расходы на оборону в ущерб экономике страны, которая оказалась за годы их трёхлетнего правления в тяжелейшем за последние десятилетия кризисе, а большая часть населения — на грани нищеты».
«Долг оппозиции — противодействовать планам Санду и её партии превратить граждан нашей страны в “пушечное мясо” в чужих интересах».
Милитаризация страны и участившиеся манёвры с военнослужащими НАТО вызвали обеспокоенность и у властей Гагаузии, а также у Приднестровья, у оппозиционных партий и общественных организаций.
Стоит отметить, что Молдавия имеет нейтральный статус, но с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнёрства. По данным социологических опросов, большинство населения не поддерживает вступление республики в альянс. Это около 60% респондентов, согласно исследованию, проведённому по заказу Института европейской политики и реформ.
По словам вице-премьера и главы МИД республики Михая Попшоя, лишь около четверти населения Молдавии поддерживает вступление в НАТО. Он напомнил, что Кишинёв принимает участие в программе альянса «Партнёрство ради мира», а молдавские военные входят в состав Сил НАТО для Косова (KFOR). Он подчеркнул, что молдавским властям надо всё еще активно работать, чтобы объяснить гражданам, «какие есть альтернативы нейтральному статусу».
В частности, президент Молдавии Майя Санду призывает к сближению с НАТО, отмечая необходимость «разбить стереотипы об альянсе». Премьер-министр Дорин Речан призвал развернуть агитацию о пользе вступления страны в блок для населения республики.
«Потенциал для противодействия РФ»
Как отметил военный эксперт Александр Хроленко в комментарии RT, какие бы задачи ни объявлялись официально, истинная цель международных учений в Молдавии Peace Shield 2024 — это «втянуть республику в орбиту НАТО».
«Хотя в Конституции Молдовы записано, что это нейтральная страна, всё чаще и интенсивнее её используют как расходный материал для различных учений. Всё направлено на то, чтобы держать республику в сфере влияния США и НАТО, а также использовать её как инструмент в борьбе с серьёзным геополитическим противником в лице России. Силовые структуры этой республики представители НАТО готовят к противостоянию РФ и Запада. Естественно, об интересах Молдавии здесь речь вообще не идёт. Все учения, которые проходят на её территории, носят деструктивный характер и только усугубляют напряжённость в регионе».
По его словам, молдавское руководство за счёт такого рода манёвров «стремится сблизиться с НАТО».
«Власти Молдавии за счёт многонациональных учений хотят скоординироваться с НАТО, проводить милитаризацию по стандартам альянса. Это общий вектор», — пояснил Хроленко.
Со своей стороны, в беседе с RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал международные учения в Молдавии Peace Shield 2024 «провокационным мероприятием», нацеленным на то, чтобы «укрепить режим во главе с Санду».
«Истинная цель таких тренировок — максимально задействовать механизмы НАТО и оттренировать их на случай вооружённого противостояния с Приднестровьем. Всё это проводится в контексте плана по ликвидации государственности Приднестровской Молдавской Республики с вводом далее контингента Североатлантического альянса. Молдавия стремится стать членом НАТО. Стратегическая цель намечена, всё остальное — ступеньки на данном пути, в том числе и учения Peace Shield 2024», — уверен Коротченко.
В свою очередь, ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков в беседе с RT предположил, что манёвры Peace Shield 2024 призваны отработать практические мероприятия по повышению военного потенциала военных как Молдавии, так и Запада в рамках противодействия России.
«НАТО стремится более активно использовать молдавскую территорию, чтобы увеличить свои возможности и повысить потенциал для противодействия РФ. Посредством такого рода тренировок молдавская сторона также наверняка намерена увеличить напряжённость в регионе, граничащем с Украиной. Это делается для того, чтобы создать дополнительное давление на противника. Это одна из целей данных учений и инструмент ведения информационно-психологических операций».
При этом, по его словам, значительное повышение расходов на оборону в Молдавии напрямую связано с участившимися за последнее время учениями в республике с привлечением западных военных.
«Подготовительные мероприятия по интеграции молдавских военных в структуры НАТО требуют выделения дополнительных сил и средств. Надо понимать, что альянс не собирается заниматься благотворительностью. Страны-союзники постоянно сталкиваются с давлением Вашингтона, который хочет, чтобы всё больше денег выделялось на военные нужды, независимо от их внутриполитической и экономической ситуации», — заключил Ермаков.