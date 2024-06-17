WP назвала число осужденных, поступивших на службу в ВСУ

WP также пообщалась с теми заключенными, кто рассматривает возможность присоединиться к ВСУ. Сеня Щербина (осужден за торговлю наркотиками) сказал, что хочет службой «искупить свою вину и казаться более полезным обществу», чем в тюрьме. Его сокамерник Сергей Литвиненко (отбывает срок за нападение, повлекшее смерть) рассказал, что еще думает, пойти в армию или нет. «Я не уверен, что они действительно собираются обращаться с нами как с обычными бойцами», — сказал он и допустил, что бывших заключенных могут «бросить как мясо».