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Глава МАГАТЭ назвал Россию ведущей ядерной державой

Сотрудничество с Россией — прочное и будет продолжаться, заявил «Известиям» гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Источник: AP 2023

«Россия — ведущая ядерная держава. “Росатом” — поставщик номер один в мире. Как мы уже говорили, “Росатом” присутствует даже в тех странах, которые вводят антироссийские санкции и которые явно занимают другую сторону конфликта. Несмотря на все эти трудности, Россия участвовала в создании ядерного порядка, страна — одна из основателей. Само собой разумеется, что это сотрудничество прочное и будет продолжаться», — подчеркнул Рафаэль Гросси.

Глава МАГАТЭ считает важным, что у него есть возможность обсудить текущие проблемы с президентом РФ Владимиром Путиным. А регулярные встречи с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым он назвал незаменимыми.

энергетика