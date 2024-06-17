Глава МАГАТЭ назвал Россию ведущей ядерной державой

«Россия — ведущая ядерная держава. “Росатом” — поставщик номер один в мире. Как мы уже говорили, “Росатом” присутствует даже в тех странах, которые вводят антироссийские санкции и которые явно занимают другую сторону конфликта. Несмотря на все эти трудности, Россия участвовала в создании ядерного порядка, страна — одна из основателей. Само собой разумеется, что это сотрудничество прочное и будет продолжаться», — подчеркнул Рафаэль Гросси.