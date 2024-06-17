Депутаты предложили не наказывать за самооборону при защите жилища

Также законопроект Нилова ссылается на ст. 25 Конституции РФ о праве на неприкосновенность жилища. Кроме того, в тексте документа указано, что актуальная редакция УК подразумевает, что во время самообороны гражданину необходимо заранее просчитать, какие последствия может повлечь применение физической силы к агрессору: в таком случае сторона, представляющая угрозу в чужом жилище, оказывается в наиболее выгодном положении.