Депутаты предложили не наказывать за самооборону при защите жилища

Пояснительная записка законопроекта гласит, что под жилищем подразумевается место постоянного или временного проживания, а также место пребывания гражданина.
Также законопроект Нилова ссылается на ст. 25 Конституции РФ о праве на неприкосновенность жилища. Кроме того, в тексте документа указано, что актуальная редакция УК подразумевает, что во время самообороны гражданину необходимо заранее просчитать, какие последствия может повлечь применение физической силы к агрессору: в таком случае сторона, представляющая угрозу в чужом жилище, оказывается в наиболее выгодном положении.
Как объяснил Нилов, инициатива призвана ввести в законодательство России принцип «мой дом — моя крепость».
«Рассматриваемый законопроект призван не только закрепить право граждан защищаться на своей территории при незаконном проникновении в их жилище, но и призван фактически переломить судебную практику в пользу граждан», ― сказано в пояснительной записке.
В мае 2022 года Верховный суд утвердил превышение пределов необходимой обороны при защите от посягательств, не связанных с насилием. В постановлении пленума он дополнил число случаев необходимой самообороны незаконным проникновением в жилище против воли проживающего в нем лица, не сопряженным с насилием либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.
Кроме того, Верховный суд расширил пределы применения мер самозащиты. Теперь «состоянием необходимой обороны» могут считать случаи, когда оборонявшийся пытался предотвратить нападение, если обстоятельства указывают на наличие реальной угрозы его совершения.