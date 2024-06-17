Илан Шор объяснил инцидент с самолетом с оппозицией указанием Санду

«На борту было почти 200 человек. Их обрекли на мучения, их оскорбили в своей стране. Неважно, какую партию они представляют. Все они — граждане Молдовы», — написал Шор в телеграм-канале.
14 июня «Sputnik Молдова» и Point.md писали, что аэропорт Кишинева отказался принимать чартерный рейс, которым через Ереван из Москвы возвращались участники съезда блока «Победа». Самолет перенаправили в Бухарест. Point.md сообщал, что лайнер посадили в румынской столице из-за сообщения о бомбе, которое оказалось ложным.
Генеральный директор FlyOne Молдовия Владимир Чеботарь позднее сообщил tv8.md, что самолет вернулся в Армению. «Румынские спецслужбы вмешались, и после тщательной проверки самолета, пассажиров и багажа несколько человек были сопровождены для дополнительных разъяснений», — рассказал Чеботарь.
Депутат парламента Марина Таубер заявила: «Что касается нас, то мы организовали мероприятие на самом высоком уровне». По ее словам, всех пассажиров, вернувшихся в Ереван, отвезли в гостиницу.
21 апреля в Москве прошел первый съезд молдавских оппозиционных депутатов, на котором беглый политик и бизнесмен Шор и башкан Гагаузии Евгения Гуцул объявили о создании предвыборного блока «Победа-Виктория». Его члены выступают против Санду, которую Шор обвинил в узурпации власти.
Правящая молдавская партия «Действие и солидарность» (PAS) назвала позором поездку членов парламента в Москву, «когда весь мир осуждает Кремль» за конфликт с Украиной. В аэропорту Кишинева по прилету оппозиционных депутатов задержали на несколько часов. Второй съезд состоялся в Москве 9 июня.
В мае Шор, заочно приговоренный в Молдавии к 15 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, заявил, что получил российское гражданство. Затем Молдавия запросила у России экстрадицию беглого политика.