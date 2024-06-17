СМИ узнали, кого украинцы обвинили в провале саммита в Швейцарии

Как отметил корреспондент, эксперты сходятся во мнении, что идея мероприятия на самом деле заключалась не в мирном саммите как таковом, оно больше походило на саммит по поддержке Украины. При этом у киевских властей не получилось заручиться поддержкой Китая и стран Глобального Юга. Так, Китай совсем отказался от участия, а Индонезия, Индия и Бразилия не подписали итоговую декларацию. Кроме того, последняя отправила своего посла в Швейцарии, что является самым низким дипломатическим уровнем, обратил внимание Крегг.