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СМИ узнали, кого украинцы обвинили в провале саммита в Швейцарии

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Киев не смог убедить в успехе «мирного саммита» в Швейцарии даже самих украинцев, которые винят в его провале главу офиса Зеленского Андрея Ермака, заявил корреспондент France 24 Гулливер Крегг в эфире телеканала.

«Я думаю, что многие люди на Украине сейчас весьма критично относятся к Владимиру Зелинскому и особенно к руководителю его администрации Андрею Ермаку, который на самом деле и является тем человеком, который стоит за идеей этого саммита», — сказал он.

Как отметил корреспондент, эксперты сходятся во мнении, что идея мероприятия на самом деле заключалась не в мирном саммите как таковом, оно больше походило на саммит по поддержке Украины. При этом у киевских властей не получилось заручиться поддержкой Китая и стран Глобального Юга. Так, Китай совсем отказался от участия, а Индонезия, Индия и Бразилия не подписали итоговую декларацию. Кроме того, последняя отправила своего посла в Швейцарии, что является самым низким дипломатическим уровнем, обратил внимание Крегг.

«В этом смысле это неуспех, и на Украине есть люди, которые очень критически относятся к подходу Андрея Ермака, который взял на себя роль министра иностранных дел, если хотите, вместо того, чтобы оставить это профессиональным дипломатам», — заключил он.

Швейцария провела 15—16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 91 страна и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции.

Берн не направлял Москве приглашение на саммит. Как подчеркивали в Кремле, искать способы урегулирования украинского кризиса без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

дипломатия