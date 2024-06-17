СМИ узнали, кого украинцы обвинили в провале саммита в Швейцарии

«Я думаю, что многие люди на Украине сейчас весьма критично относятся к Владимиру Зелинскому и особенно к руководителю его администрации Андрею Ермаку, который на самом деле и является тем человеком, который стоит за идеей этого саммита», — сказал он.
Как отметил корреспондент, эксперты сходятся во мнении, что идея мероприятия на самом деле заключалась не в мирном саммите как таковом, оно больше походило на саммит по поддержке Украины. При этом у киевских властей не получилось заручиться поддержкой Китая и стран Глобального Юга. Так, Китай совсем отказался от участия, а Индонезия, Индия и Бразилия не подписали итоговую декларацию. Кроме того, последняя отправила своего посла в Швейцарии, что является самым низким дипломатическим уровнем, обратил внимание Крегг.
«В этом смысле это неуспех, и на Украине есть люди, которые очень критически относятся к подходу Андрея Ермака, который взял на себя роль министра иностранных дел, если хотите, вместо того, чтобы оставить это профессиональным дипломатам», — заключил он.
Швейцария провела
Берн не направлял Москве приглашение на саммит. Как подчеркивали в Кремле, искать способы урегулирования украинского кризиса без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.