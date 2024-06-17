Джо Байден привлек к предвыборной кампании Джорджа Клуни и Джулию Робертс

Также на вечере выступала жена действующего президента Джилл Байден. The Washington Post (WP) отмечает, что первая леди на мероприятии выступила с одним из наиболее «прямых выпадов» в адрес Трампа. Если своего мужа она описала как человека, который «чтит верховенство закона, вместо того, чтобы пытаться подчинить его своей собственной воле», то о Трампе она сказала, что он заботится только об одном человеке — себе.