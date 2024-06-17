Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не называет «грешника» при атаках по ЗАЭС

«Мы сейчас в такой ситуации, как говорится в старой поговорке: “Вы называете грех, но не грешника”. А мы не можем назвать грешника, потому что нам как инспекции прежде чем показывать на кого-то пальцем, нужно сначала четко определить источник проблемы и его происхождение. И если бы у нас была такая информация, мы смогли бы провести независимую оценку», — сказал он.