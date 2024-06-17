Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не называет «грешника» при атаках по ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновных в ударах по Запорожской атомной электростанции, поскольку не имеет достаточно информации для того, чтобы определить атакующую сторону, рассказал в интервью «Известиям» глава организации Рафаэль Гросси. Инспекторы МАГАТЭ уже около двух лет находятся на станции.
«Мы сейчас в такой ситуации, как говорится в старой поговорке: “Вы называете грех, но не грешника”. А мы не можем назвать грешника, потому что нам как инспекции прежде чем показывать на кого-то пальцем, нужно сначала четко определить источник проблемы и его происхождение. И если бы у нас была такая информация, мы смогли бы провести независимую оценку», — сказал он.
Глава МАГАТЭ пояснил на примере с беспилотниками, почему сложно определить, кто их запускал. «У них бывает траектория, которая, особенно на линии фронта, может проходить с контролируемой Россией территории до Украины и вокруг нее», — сказал Гросси. Он отметил, что обломки тоже являются уликами, но иногда нельзя определить, к вооружениям какой стороны они относятся, аппараты бывают самодельными.
По словам Гросси, организация старается придать широкой огласке инциденты на ЗАЭС, также поддерживается связь с властями России и Украины, в случае атак им выражают обеспокоенность по поводу случившегося.
На тему того, должно ли МАГАТЭ называть виновных в обстреле станции, «Известиям» высказался и постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, Гросси «до поры до времени» будет ссылаться на то, что у агентства нет «стопроцентных доказательств» виновности той или иной стороны, но потом главе МАГАТЭ «придется назвать вещи своими именами».
Последний раз об атаках на ЗАЭС сообщалось в мае. 22 числа российская пресс-служба станции заявила, что украинский дрон-камикадзе атаковал территорию транспортного цеха АЭС, пострадавших и критических разрушений не было.