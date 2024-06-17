НАТО обсуждает приведение ядерного оружия в состояние боевой готовности

Господин Столтенберг в интервью The Daily Telegraph заявил, что блок должен продемонстрировать свой ядерный арсенал всему миру, чтобы послать «прямой сигнал своим противникам». «Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии и как их хранить, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем», — сказал господин Столтенберг.
Генсек НАТО при этом заявил, что цель НАТО — это «мир без ядерного оружия». «Но пока ядерное оружие существует, мы останемся ядерным альянсом, потому что мир, в котором Россия, Китая и Северная Корея имеют ядерное оружия, а НАТО — нет, является более опасным миром», — считает глава альянса.
Йенс Столтенберг отметил значительные инвестиции Китая в современное вооружение, в том числе в ядерный арсенал. По оценке альянса, к 2030 году у Китая будет до 1 тыс. ядерных боеголовок. По мнению генсека НАТО, при таком сценарии НАТО может столкнуться с тем, «с чем никогда раньше не сталкивалась, — с двумя потенциальными противниками, обладающими ядерной мощью, — Китаем и Россией». «Конечно, это имеет свои последствия», — добавил он.
Генсек НАТО заявил, что США и их европейские союзники модернизируют свои силы ядерного сдерживания «перед лицом растущей угрозы со стороны России». Американские войска модернизируют гравитационные бомбы, страны Европы — самолеты, предназначенные для ядерной миссии НАТО. Кроме того, ядерный арсенал есть у Великобритании.
Как отмечает The Daily Telegraph, десятилетие назад, когда господин Столтенберг возглавил НАТО, ядерные учения проводились в условиях полной секретности.
Белый дом ранее в июне не исключил, что в будущем США примут решение о наращивании своего ядерного арсенала. Утверждается, что такое решение будет принято, если «Россия, Китай и Северная Корея не изменят свою нынешнюю траекторию».
Президент РФ Владимир Путин не исключал, что в ядерную доктрину России будут внесены изменения. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что действия США и их союзников по НАТО ставят перед Россией вопрос о том, как привести базовые документы в сфере ядерного сдерживания «в большее соответствие с текущими потребностями».
Подробнее о возможном изменении ядерной доктрины РФ — в материале «Ъ» «Изменения на пороге».