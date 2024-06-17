НАТО обсуждает приведение ядерного оружия в состояние боевой готовности

Господин Столтенберг в интервью The Daily Telegraph заявил, что блок должен продемонстрировать свой ядерный арсенал всему миру, чтобы послать «прямой сигнал своим противникам». «Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии и как их хранить, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем», — сказал господин Столтенберг.