В комитете Думы по культуре не поддержали идею дресс-кода для артистов

Ранее в СМИ появилась информация, что после выступления певицы Ольги Бузовой в Уфе депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила обращение министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к одежде артистов для мероприятий, которые не предполагают возрастных ограничений. Помимо этого, 6 июня группа депутатов курултая Башкирии внесла в Госдуму законопроект о внешнем облике артистов.
«Я не буду поддерживать это. На сцене бывают разные ситуации. Если человек одет неподобающе, то это минус постановке. Лишь бы только не нарушали общественную нравственность. Защита детей от безнравственных поступков у нас в законодательстве прописана», — сказала Драпеко.
Депутат назвала «абсолютной глупостью» введение специального дресс-кода для сцены. Драпеко также сообщила, что в комитете по культуре подобных инициатив не было.
«Но и потом кроме маркировки есть еще целесообразность художественного образа. Это все-таки постановка. Тут может быть что угодно. Если оно не оскорбляет общественную нравственность и не нарушает нормы приличия, то ограничивать их [артистов] нельзя», — добавила она.