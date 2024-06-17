В комитете Думы по культуре не поддержали идею дресс-кода для артистов

«Но и потом кроме маркировки есть еще целесообразность художественного образа. Это все-таки постановка. Тут может быть что угодно. Если оно не оскорбляет общественную нравственность и не нарушает нормы приличия, то ограничивать их [артистов] нельзя», — добавила она.