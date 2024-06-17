В Госдуме назвали работников, которых запрещено отзывать из отпуска

В 2023 году согласно исследованию сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс» почти 20% россиян не побывали в отпуске. По сравнению с 2022 годом этот процент вырос на шесть пунктов. Но даже для тех, кто отдыхал, отпуск — это не всегда про путешествие. Так 67% участников исследования если и уходили на каникулы, не меняли обстановку: оставались дома или в пределах родного города.