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В Госдуме назвали работников, которых запрещено отзывать из отпуска

Работодатель не может отозвать из отпуска несовершеннолетних и беременных сотрудников, а также занятых на производстве с вредными условиями труда. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.

Отзыв из отпуска сотрудников невозможен даже при их согласии.

«Не все работники могут быть отозваны из оплачиваемого отпуска. Недопустимо применять такую меру к несовершеннолетним работникам, беременным женщинам, а также сотрудникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, даже если они сами не возражают против этого», — поделилась политик с РИА Новости.

В 2023 году согласно исследованию сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс» почти 20% россиян не побывали в отпуске. По сравнению с 2022 годом этот процент вырос на шесть пунктов. Но даже для тех, кто отдыхал, отпуск — это не всегда про путешествие. Так 67% участников исследования если и уходили на каникулы, не меняли обстановку: оставались дома или в пределах родного города.

Госдума