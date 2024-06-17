Дмитрий Демешин: «Самое главное — защита интересов простого человека»

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал в интервью «АиФ-Дальинформ» о проблемах в социальной сфере и о приоритетных задачах.
«Самое главное — защита интересов простого человека. Люди должны получать достойную зарплату, жить в комфортных условиях, пользоваться надлежащего уровня медицинскими и социальными государственными услугами. Это — справедливо и так должно быть. Обязательно нужен рост доходов населения. Надо развивать социальную экономику», — подчеркнул глава региона, отвечая на вопрос о приоритетах в работе.
Говоря о социальной сфере, он также подчеркнул, что с образованием в Хабаровском крае дела обстоят не плохо, однако с медициной они хуже.
«В регионе нет главы минздрава — предыдущего отстранили из-за ряда нарушений, причем часть из них, возможно, криминального характера — сейчас оценку его действий при закупках дорогостоящего оборудования дают правоохранительные органы. Нам не хватает врачей, а те, кто есть, уходят из системы государственного здравоохранения в частные клиники. В такой ситуации что должен сделать руководитель: определить проблему, принять решение и добиться результата. Занялись, сейчас вырабатываем программы, которые помогут изменить ситуацию», — сказал Дмитрий Демешин.
В рамках интервью обсуждались и другие вопросы, в том числе техническое перевооружение региона.