Дмитрий Демешин: «Самое главное — защита интересов простого человека»

«В регионе нет главы минздрава — предыдущего отстранили из-за ряда нарушений, причем часть из них, возможно, криминального характера — сейчас оценку его действий при закупках дорогостоящего оборудования дают правоохранительные органы. Нам не хватает врачей, а те, кто есть, уходят из системы государственного здравоохранения в частные клиники. В такой ситуации что должен сделать руководитель: определить проблему, принять решение и добиться результата. Занялись, сейчас вырабатываем программы, которые помогут изменить ситуацию», — сказал Дмитрий Демешин.