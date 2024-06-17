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Первый пошел: «Гражданская платформа» выдвинула своего кандидата на выборы губернатора Хабаровского края

Выборы в регионе пройдут в единый день голосования 8 сентября 2024 года.

Источник: Соцсети

17 июня 2024 года Крайизбирком принял пакет документов для выдвижения на досрочных выборах губернатора Хабаровского края у Могильного Константина Борисовича, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) избирательной комиссии Хабаровского края.

Кандидат выдвинут региональным отделением в Хабаровском крае Политической партии «Гражданская платформа».

Напомним, выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2024 года. В этот день в нашем регионе планируется проведение:

▪ досрочных выборов губернатора Хабаровского края;

▪ выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва;

▪ более 30 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в том числе депутатов Хабаровской городской Думы, Комсомольской городской Думы, Совета депутатов Нанайского и Тугуро-Чумиканского муниципальных районов, глав города Комсомольск-на-Амуре и Амурского муниципального района и др.