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Партия «Родина» выдвинула своего кандидата на пост губернатора Хабаровского края

Документы в Крайизбирком предоставил Евгений Шестюк.

Источник: Соцсети

Документы для выдвижения на досрочных выборах губернатора Хабаровского края представил Шестюк Евгений Васильевич. Кандидат выдвинут региональным отделением Всероссийской политической партии «РОДИНА» в Хабаровском крае, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) избирательной комиссии Хабаровского края.

Ранее региональным отделением в Хабаровском крае политической партии «Гражданская платформа» был выдвинут Константин Борисович Могильный.

Напомним, выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2024 года. В этот день в нашем регионе планируется проведение:

▪ досрочных выборов губернатора Хабаровского края;

▪ выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва;

▪ более 30 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в том числе депутатов Хабаровской городской Думы, Комсомольской городской Думы, Совета депутатов Нанайского и Тугуро-Чумиканского муниципальных районов, глав города Комсомольск-на-Амуре и Амурского муниципального района и др.