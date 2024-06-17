Партия «Родина» выдвинула своего кандидата на пост губернатора Хабаровского края

Документы для выдвижения на досрочных выборах губернатора Хабаровского края представил Шестюк Евгений Васильевич. Кандидат выдвинут региональным отделением Всероссийской политической партии «РОДИНА» в Хабаровском крае, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) избирательной комиссии Хабаровского края.
Ранее региональным отделением в Хабаровском крае политической партии «Гражданская платформа» был выдвинут Константин Борисович Могильный.
Напомним, выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2024 года. В этот день в нашем регионе планируется проведение:
▪ досрочных выборов губернатора Хабаровского края;
▪ выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва;
▪ более 30 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в том числе депутатов Хабаровской городской Думы, Комсомольской городской Думы, Совета депутатов Нанайского и Тугуро-Чумиканского муниципальных районов, глав города Комсомольск-на-Амуре и Амурского муниципального района и др.