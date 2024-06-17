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В морском порту Новороссийска в понедельник будет слышна стрельба

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости Крым. Военные учения со стрельбой проведут в Новроссийске 17 июня. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на информацию от Новороссийской военно-морской базы.

«В период с 11:00 по 13:00 и с 21:00 по 23:00 17 июня спланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск», — говорится в сообщении.

По информации НВМБ, во время тренировок будут отработаны практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Также будут вестись практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Военные учения вооруженные силы РФ регулярно проводят на территории Новороссийска, Крыма и Севастополя. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности, который предусматривает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

учения