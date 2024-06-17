В морском порту Новороссийска в понедельник будет слышна стрельба

«В период с 11:00 по 13:00 и с 21:00 по 23:00 17 июня спланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск», — говорится в сообщении.
По информации НВМБ, во время тренировок будут отработаны практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Также будут вестись практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
Военные учения вооруженные силы РФ регулярно проводят на территории Новороссийска, Крыма и Севастополя. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности, который предусматривает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.