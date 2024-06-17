Россия задействует все инструменты при конфискации активов, заявил Небензя

ООН, 17 июн — РИА Новости. Россия применит все возможные меры для защиты своих прав, если Запад решится конфисковать ее активы, заявил в интервью РИА Новости постпред при ООН Василий Небензя.
«В случае, если западные страны перейдут от угроз к действиям, будут задействованы все доступные инструменты для защиты прав России и ее граждан», — сказал он.
Постпред отметил, что Москва рассматривает любые идеи о конфискации российских активов или прибыли от них как грубейшее нарушение принципов и норм международного права.
После начала военной спецоперации операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Москва называет заморозку активов воровством, отмечая, что Запад нацелен не просто на присвоение средств частных лиц, но и государственных активов.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит в случае конфискации активов. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
На прошлой неделе страны G7 заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили намерение предоставить Украине к концу года кредиты на сумму примерно 50 миллиардов долларов. Погашать их планируется из доходов от российских замороженных активов. Кроме того, «семерка» потребовала от России выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине.
В мае президент Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба в случае конфискации российских активов в США. В соответствии с ним правообладатели должны обращаться в суд, и если он установит факт необоснованного лишения их прав на имущество, можно будет изымать имущество США или связанных с ними лиц для компенсации ущерба.