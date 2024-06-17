Россия задействует все инструменты при конфискации активов, заявил Небензя

В мае президент Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба в случае конфискации российских активов в США. В соответствии с ним правообладатели должны обращаться в суд, и если он установит факт необоснованного лишения их прав на имущество, можно будет изымать имущество США или связанных с ними лиц для компенсации ущерба.