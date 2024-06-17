Министр обороны Беларуси сказал о готовности к применению оружия возмездия

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в эфире телеканала СТВ сказал о готовности к применению оружия возмездия.
Хренин высказался в телеэфире по тематике второго этапа ядерных учений Беларуси и России, в рамках которого была отработана совместная подготовка армий к применению нестратегического ядерного оружия в боевых условиях.
— Сегодня мы уже действуем на упреждение, планово повышая готовность к применению так называемого оружия возмездия, — заявил Виктор Хренин.
Также министр обороны Беларуси отметил как никогда высокую решимость для реагирования на те или иные угрозы как собственно для Беларуси, так и для Союзного государства с Россией.