Подаренные Лукашенко кони Мир и Хуткий остались на карантине в Монголии

На ТВ напомнили, что во время официального визита в Монголию президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подарил белорусскому коллеге двух скакунов по прозвищу Мир и Хуткий. Уточняется, что, согласно правилам, пока кони находятся на карантине в Монголии. После того, как животные приедут в Минск, их также ждет карантин.