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Подаренные Лукашенко кони Мир и Хуткий остались на карантине в Монголии

Кони Мир и Хуткий, подаренные Лукашенко, остались на карантине в Монголии.

Источник: Пресс-служба президента РБ

Подаренные президенту Беларуси Александру Лукашенко кони Мир и Хуткий остались на карантине в Монголии, рассказали в эфире телеканала «Беларусь 1».

На ТВ напомнили, что во время официального визита в Монголию президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подарил белорусскому коллеге двух скакунов по прозвищу Мир и Хуткий. Уточняется, что, согласно правилам, пока кони находятся на карантине в Монголии. После того, как животные приедут в Минск, их также ждет карантин.

В эфире телеканал заметили, что коня также подарили министру сельского хозяйства Сергею Бартошу и министру промышленности Александру Рогожнику. Сообщается, что он передарил своего коня главе государства.

Лукашенко Александр