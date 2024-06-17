Приморье одобряет налоги, Кожемяко укрепляет рубежи, а Чемерис высаживается в Хабаровске

Техника в Белоруссии, получается, что надо. Конечно, по качеству не США или Германия, но зато и по стоимости весьма-весьма доступная — не дороже, чем китайская. Кроме того, она под стать российскому менталитету — не капризная и нетребовательная к уходу. Кроме того, закупка специализированной техники на Западе сейчас затруднена, а белорусскую, а тем более, русскую, возможно будет и в лизинг приобрести.