Приморье одобряет налоги, Кожемяко укрепляет рубежи, а Чемерис высаживается в Хабаровске

Прошедшая частично праздничная неделя прошла под знаменем смелых женщин-политиков, не стесняющихся громогласно обозначать проблемные точки общества и бизнеса, бороться до последнего шанса или пойти на компромисс, если этого требует дело. Деловое сообщество края выдвинуло две кандидатуры на пост уполномоченного по правам предпринимателя: руководителя аппарата бизнес-омбудсмена Елену Ромашко и соратницу нового замминистра экономики края, лоббист из Новосибирска Наталию Кошелеву. Яркую представительницу приморского политического поля Розу Чемерис партийное руководство «Новых людей» планирует выдвинуть на выборы губернатора Хабаровского края.
Заксобрание Приморья, скрепя сердце и оглядываясь на косые взгляды экономически активной части сообщества, одобрило налоговую реформу. Налоговая травма зреет и ждет своего электорального часа.
Губернатор Олег Кожемяко налаживает международные связи, готовит инфраструктуру — международный ТОР для развития производства в крае. Одним из ближайших к реализации проектов может стать производство сельхозтехники, в частности, аналоги тракторов «Беларусь».
В то время как московские чиновники мечтают отдать строительство города Спутника Владивостока китайским и индийским корпорациям.
«Взимать нельзя помиловать»
Краевые парламентарии со «слезами на глазах» поддержали налоговую реформу, позиционируемую в масс-медиа как «модернизацию» налоговой системы. В Госдуму, после внеочередного заседания Заксобрания Приморья, направлены положительные отзывы на изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы Российской Федерации.
Заксобрание Приморья поддержало повышение налогов на доходы
Парламент направил в правительство положительный отзыв на законопроекты о переходе на прогрессивную шкалу налогообложения.
До этого знаменательного события в течение примерно недели в социальных сетях о важности и прогрессивности налоговых нововведений писали местные общественники. По случайному стечению обстоятельств многие из этих инфлюэнсеров, со сравнительно немногочисленной, но уважаемой аудиторией подписчиков, на 90% являются бюджетниками или зависимыми от бюджета лицами.
Некоторые эксперты также придерживаются мнения, что прогрессивная шкала налогообложения — самая справедливая в мире.
— Это политическое решение имеет выраженные достоинства. Первое, значительно увеличится МРОТ, который уже вырос на 18,5% с 1 января. Увеличатся как налоговые вычеты, так и выплаты на детей. Второе, для дробленого бизнеса будет проведена налоговая амнистия, намечаются кредитные каникулы для МСП. Немаловажным является то, что продлеваются программы материнского капитала. Это хорошо для всей страны и для бизнеса, в том числе, поскольку растет покупательная способность населения, — считает политолог Петр Ханас.
Между тем, новации намного серьезнее, чем озвученное повсюду «масштабирование принципа прогрессии в НДФЛ». Они затрагивают экономические основы всего общества в масштабах страны, последствия которых почувствует на себе каждый на своем кармане.
У экономически активного населения отношение к поправкам не такое однозначное. Недаром в ходе рассмотрения изменений в Налоговый кодекс РФ прозвучало предложение уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марины Шемилиной об организации на площадке регионального парламента обсуждения законопроекта, чтобы вместе с представителями бизнеса выработать поправки ко второму чтению. Ведь условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке отличаются от условий ведения бизнеса в Северо-Западном федеральном округе или на Кавказе.
Поскольку многие уже понимают, что рассуждения про перераспределение «налогового бремени» с бедных на богатых — для отвода внимания. Никто ведь не заостряет внимание на новеллах, которые негативно скажутся на бизнесе, его собственниках и работниках, повлияют на ценовую политику в отраслях, выведенных из серой в белую зону налогового законодательства.
Понятно, что шанса не поддержать федеральные инициативы у приморских депутатов, как и народных избранников других регионов, практически не было. Но в части спешки, исполнения, а также трека повального «одобрямса» от регионов нынешняя налоговая реформа до боли напоминает поднятие пенсионного возраста в 2018 году. Тогда всплеск социального недовольства (отчасти вызванный этим) стоил политической карьеры в регионе врио губернатора Тарасенко.
Сейчас, на фоне отсутствия крупных выборов в крае, завершившегося разгрома оппозиции, а также роста консолидации на фоне СВО, каких-то трагических политических последствий не произойдет, однако общество может накопить негатив, который выстрелит в следующем избирательном цикле.
Отбор женщин, которые за деньги
В Приморье грядет ротация на не столь значимом, как губернаторском, но тоже важном посту уполномоченного по правам предпринимателей. Марина Шемилина занимала этот пост два срока подряд, 10 лет и, по краевому законодательству, обязана его покинуть.
На пост бизнес-омбудсмена претендуют две женщины. 15 бизнес-ассоциаций, в числе которых РСПП, «Деловая Россия», Лига предпринимателей Владивостока и др. выдвинули кандидатуру руководителя аппарата уполномоченного по правам предпринимателей Елены Ромашко. Не у всех из них Минэкономразвития края приняло документы, а только у одной организации — РСПП, и то не с первого раза. Как отмечают собеседники агентства в предпринимательских организациях, большинство заявителей получили отказ в приеме документов по формальным основаниям: «не указали номер телефона» и пр.
В противовес Ромашко местная «Опора России» выставила кандитутуру руководительницы GR-агентства из Новосибирска Наталии Кошелевой, которая является исполнительным директором новосибирского отделения «Опоры», и, как выяснилось, по сути, протеже нового заместителя министра экономики края Евгении Чавкиной. Нынешняя заместительница Андрея Блохина до марта сего года была вице-председателем «Опоры России» Новосибирской области. Выдвижение этого кандидата вызвало дискуссию в рядах приморского отделения «Опоры России», поскольку по закону решение должен принимать высший орган управления, то есть общее собрание, а в данном случае за кандидата голосовали на совете отделения, в который входит 11 человек. Кандидатура сибирячки набрала шесть голосов.
Кстати, на своей странице Вконтакте (16+) Кошелева предлагает активно включиться в обсуждение пресловутой налоговой реформы. В «Опоре» Новосибирской области предлагают ступенчатый переход на новую УСНО и дифференциацию ставки НДС.
Впрочем, для представителей приморского истеблишмента принято с недоверием относиться к пришлым людям. Последнее слово тут — за губернатором, который назначает бизнес-омбудсмена с учетом мнения предпринимательского сообщества и по согласованию с приморским парламентом и федеральным уполномоченным.
Приморская роза на соседней клумбе
В большую политику возвращается давний спор двух добрых соседей: может ли хабаровчанин сделать политическую карьеру в Приморье, а приморец в Хабаровске. Есть разные по уровню успешности примеры в новейшей истории Дальнего Востока (не будем ворошить бесславный опыт Апанасенко давно минувших дней).
На повестке дня удивительные зигзаги судьбы и карьеры одиозной персоны приморского политического поля — Розы Чемерис. По данным коллег из СМИ, «Новые люди», а именно политическое руководство партии, метят сверхинициативную Розу в губернаторы Хабаровского края.
По мнению политтехнолога Вячеслава Белякова, участие Чемерис в этой кампании позволит партии укрепить позиции в Хабаровском крае.
— Вряд ли кто-то думает, что Роза Чемерис выиграет губернаторскую кампанию. Это было бы странно и ненужно, я думаю, самим «Новым людям». Зато политик может показать хороший результат и обозначить свои хорошие позиции в Хабаровском крае. Это увеличивает шансы партии на региональных кампаниях. Одно дело — строить их с нуля, другое — под эгидой выборов губернатора. Второе: проще, дешевле, эффективнее, — считает он.
Помимо выборов губернатора в Единый день голосования 8 сентября в Хабаровском крае будут выборы в гордумы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также ЗакДумы региона.
Отметим, что Вячеслав Беляков в 2021 году вел выборную кампанию Розы Чемерис в Госдуму, успешно помогал избираться депутатам Думы Владивостока, имеет электоральный опыт в других регионах. По информации ИА PrimaMedia, он будет вести Розу Чемерис и в Хабаровском крае.
Учитывая зарегулированность таких кампаний и согласованность всех шагов с администрацией президента РФ, понятно, что ее участие в хабаровских выборах системно. С одной стороны, это направит в нужное русло неуемную активность депутата в столичных кабинетах и московских гостиных и вернет ее на землю (в Хабаровском крае, как известно из ТГ-канала нового врио, много разбитых дорог и ям, поэтому придется сменить каблуки от Шанель на провинциальные кеды). С другой, работа одного из наиболее одиозных представителей «Новых людей» в полях даст партии возможность продемонстрировать свой кадровый потенциал на перспективу (пока у «Новых людей» нет ни одного своего губернатора).
Также стоит отметить ставку на «межэлитные договоренности», как главный ресурса новолюдей, поэтому нет сомнений, что Розе Чемерис отвели роль покладистого спарринг-партнера Дмитрия Демешина.
Поворот на восток от дальневосточных девелоперов
Министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков на ПМЭФ-2024 (18+) озвучил планы привлечь к строительству города «Спутник» Владивостока в Надеждинском районе девелоперов из Китая и Индии. По его мнению, зарубежные застройщики имеют великий интерес к Дальнему Востоку.
Стоит отметить, что опыт широкого применения восточноазиатской рабочей силы, в том числе китайской, в Приморском крае есть. Сейчас немало китайцев и выходцев из стран ЮВА трудятся в Большом Камне, где строят промышленные объекты и жилые дома. Здесь их сотни. Нареканий особых нет, хотя нередко выясняется, что производительность и качество работы азиатов в российских реалиях оборачивается расхожими штампами.
С другой стороны, привлекают иностранную рабочую силу в рамках государственных проектов. Насколько это рентабельно, никого особо не беспокоит. Строители в КНР привыкли зарабатывать хорошие деньги, поэтому стоимость квадратного метра дешевой никак не назовешь. Ну, а то, что родная приморская стройиндустрия может остаться без поддержки и бюджетных вливаний в Спутник, об этом не думают.
Кстати, Чекунков сравнил в своем выступлении Дальний Восток с Австралией, где основой экономики является экспорт природных ресурсов, а на втором месте — образовательные услуги.
По мнению министра, у ДФО есть все шансы развивать это направление как экспортное. Чекунков сравнил обучение в ДВФУ с вузом «где-нибудь в Англии» — притом, что плата за год обучения втрое дешевле, по качеству получается не хуже.
Экономические рубежи
Пока одни российские политики фантазируют, другие настраивают отношения с лучшими имеющимися партнерами.
В интервью «Интерфаксу» на полях ПМЭФ-2024 (18+) Олег Кожемяко анонсировал новую ТОСЭР — территорию опережающего развития «Международную» представят на ВЭФ (18+) в этом году. Основным ее вектором станет развитие сотрудничества с Китаем — стратегическим партнером России.
Льготы для резидентов таких ТОР, как еще в марте обещал Алексей Чекунков, будут даже шире, чем в обычных, послабления в которых рассчитаны на десять лет. В условиях ухудшения геополитической обстановки необходимо предусматривать новые меры поддержки бизнеса. Выбранный преференциальный режим аналогичен действующему на Курилах. На 20 лет резиденты будут освобождены от налогов на прибыль и имущество, на транспорт и землю, на этот же срок планируется снизить тарифы страховых взносов с 30% до 7,6%.
Другие послабления — возможность применения процедуры свободной таможенной зоны, предполагающей ввоз товаров без уплаты пошлин и применения мер нетарифного регулирования, применение к резидентам закона о валютном контроле, а также возможность осуществлять госзакупки отдельных видов высокотехнологичных товаров у резидента международной ТОР как у единственного поставщика.
Кроме Китая, нам есть с кем дружить на Западе. Трактор «Беларусь» стал настоящей эмблемой союзного России государства очень давно, еще даже раньше, чем Александр Лукашенко. Олег Кожемяко в очередной раз продемонстрировал, что он мастер поддерживать все государственные тренды — что на СВО побеждать, что с Белоруссией дружить.
И вот губернатор Приморского края сообщил о скором запуске в Приморье производства сельскохозяйственной техники, где активно будут применяться белорусские наработки. Тут как раз пригодится международная ТОСЭР.
Техника в Белоруссии, получается, что надо. Конечно, по качеству не США или Германия, но зато и по стоимости весьма-весьма доступная — не дороже, чем китайская. Кроме того, она под стать российскому менталитету — не капризная и нетребовательная к уходу. Кроме того, закупка специализированной техники на Западе сейчас затруднена, а белорусскую, а тем более, русскую, возможно будет и в лизинг приобрести.