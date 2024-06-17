В личные дела госслужащих будут вносить данные о родственниках, бывших работодателях и уровне владения государственным языком. Соответствующие поправки подготовило Агентство по делам государственной службы. Проект приказа вынесен на публичное обсуждение, передает центр деловой информации Kapital.kz.