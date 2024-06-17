В личные дела госслужащих будут вносить данные о родственниках, бывших работодателях и уровне владения государственным языком. Соответствующие поправки подготовило Агентство по делам государственной службы. Проект приказа вынесен на публичное обсуждение, передает центр деловой информации Kapital.kz.
"Перечень документов, необходимых для ведения личного дела государственного служащего, предлагается дополнить следующими сведениями:
- выписки из актов Президента Республики Казахстан о награждении государственными наградами и юбилейными медалями, а также из иных актов о награждении ведомственными наградами (при наличии);
- данные о бизнес-идентификационных номерах организаций, в которых служащий осуществлял трудовую деятельность;
- данные об индивидуальных идентификационных номерах родственников;
- сертификаты Qazaq resmi test/Qaztest и (или) об уровне владения иностранным языком, действительные на момент формирования или обновления личного дела (при наличии);
- данные о личных достижениях, связанных с профессиональной деятельностью;
- данные о социально-общественной деятельности и способностях служащего в сфере науки, культуры, искусства и спорта.