Несколько десятков стран стремятся присоединиться к БРИКС, заявил Медведев

«Другие страны стремятся присоединиться к БРИКС. Их уже, можно сказать, несколько десятков, в том числе из нашего региона — Таиланд, Вьетнам и ряд других стран», — сказал Медведев на пленарном заседании Международного межпартийного форума «Единой России» «Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка» во Владивостоке.