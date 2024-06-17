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Несколько десятков стран стремятся присоединиться к БРИКС, заявил Медведев

ВЛАДИВОСТОК, 17 июн — РИА Новости. Несколько десятков стран стремятся присоединиться к БРИКС, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Источник: © РИА Новости

«Другие страны стремятся присоединиться к БРИКС. Их уже, можно сказать, несколько десятков, в том числе из нашего региона — Таиланд, Вьетнам и ряд других стран», — сказал Медведев на пленарном заседании Международного межпартийного форума «Единой России» «Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка» во Владивостоке.

Медведев Дмитрий
БРИКС