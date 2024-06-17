ОАК поставила Минобороны очередную партию Су-34

По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, корпорация наращивает выпуск самолетов. Для этого она совершенствует технологические и бизнес-процессы, находит дополнительные резервы для увеличения объемов производства и привлекает на заводы новых сотрудников. Например, в Новосибирске с начала года приняли на работу более 600 человек, добавил Слюсарь.