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ОАК поставила Минобороны очередную партию Су-34

ОАК поставила Минобороны очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех) передала Минобороны очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Авиационные предприятия Ростеха продолжают ритмичные поставки военных самолетов по производственной программе текущего года. Очередная партия Cу-34 передана ВКС России. Эти бомбардировщики сегодня очень востребованы в зоне СВО», — заявил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.

Авиатехнику отправили в войска в рамках выполнения гособоронзаказа после проведения заводских испытаний.

Артяков отметил, что возможности Cу-34 позволяют летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий с применением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения.

По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, корпорация наращивает выпуск самолетов. Для этого она совершенствует технологические и бизнес-процессы, находит дополнительные резервы для увеличения объемов производства и привлекает на заводы новых сотрудников. Например, в Новосибирске с начала года приняли на работу более 600 человек, добавил Слюсарь.