Узбекские водители получат возможность работать в ЕС по европейским стандартам

В переговорах также принимали участие представители Министерства транспорта Узбекистана и Международной ассоциации автомобильных перевозчиков.
Kreiss, основанная в 2001 году и являющаяся ведущим игроком в логистической индустрии Балтийского региона, дополнительно заключила Меморандум с организацией «Ватанпарвар». Соглашение предусматривает создание специальных тренировочных центров для подготовки узбекских дальнобойщиков в рамках автошкол, входящих в ассоциацию.
Благодаря этой программе обучения узбекские водители смогут проходить курс и получать сертификаты по европейским стандартам, что откроет им путь к легальной трудовой деятельности в странах Европейского союза.