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Узбекские водители получат возможность работать в ЕС по европейским стандартам

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Во время официального визита в Узбекистан представители латвийской транспортно-логистической компании Kreiss подписали документы, создающие новые возможности для узбекских водителей. Среди них — соглашение с узбекским Агентством внешней трудовой миграции о наборе 600 водителей для работы в Латвии, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

В переговорах также принимали участие представители Министерства транспорта Узбекистана и Международной ассоциации автомобильных перевозчиков.

Kreiss, основанная в 2001 году и являющаяся ведущим игроком в логистической индустрии Балтийского региона, дополнительно заключила Меморандум с организацией «Ватанпарвар». Соглашение предусматривает создание специальных тренировочных центров для подготовки узбекских дальнобойщиков в рамках автошкол, входящих в ассоциацию.

Благодаря этой программе обучения узбекские водители смогут проходить курс и получать сертификаты по европейским стандартам, что откроет им путь к легальной трудовой деятельности в странах Европейского союза.

ЕС