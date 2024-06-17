Узбекские водители получат возможность работать в ЕС по европейским стандартам

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Во время официального визита в Узбекистан представители латвийской транспортно-логистической компании Kreiss подписали документы, создающие новые возможности для узбекских водителей. Среди них — соглашение с узбекским Агентством внешней трудовой миграции о наборе 600 водителей для работы в Латвии, сообщает корреспондент Podrobno.uz.