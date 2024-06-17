Глава МИД Молдовы Попшой отправляется в турне по Европе

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой совершит с 17 по 20 июня ряд визитов в страны Европейского союза, об этом сообщает пресс-служба МИД.
Европейский маршрут главы молдавской дипломатии начнется с Варшавы (Польша), затем он направится в Братиславу (Словакия) и Вену (Австрия).
По официальной информации, 17 июня в ходе визита в Варшаву Попшой встретится со своим польским коллегой Радославом Сикорским, состоится также совместная пресс-конференция. Глава МИД Молдовы также проведет встречи с директором государственного «Фонда солидарности» Марцином Преговским и заместителем госсекретаря и главой международного политического офиса канцелярии президента Мешко Павляком.
На 19 июня запланирован рабочий визит Михаила Попшоя в Словакию, где он встретится с министром иностранных дел этой страны Юраем Бланаром. В ходе визита глава молдавской дипломатии также встретится с министром обороны Словакии Робертом Калинаком, который в настоящее время занимает должность врио премьер-министра.
В ходе визита запланированы встречи с заместителем председателя Национального совета Словацкой Республики Петером Жигой и председателем парламентского комитета по внешней политике Марианом Кери.
Завершающим пунктом европейского турне главы молдавского МИД станет Австрия, куда он направится 20 июня. В программе визита — встречи с федеральным министром по европейским и международным делам Александром Шалленбергом, федеральным министром по делам ЕС и Конституции Каролиной Эдтштадлер и вице-президентом Комитета по внешней политике Австрийского национального совета Сюзанной Фёрст.
В ходе рабочего визита в Вену Михаил Попшой примет участие в мероприятии «Европейский путь Республики Молдова: возможности и вызовы», организованном посольством Молдовы в Австрии, Дипломатической академией в Вене и Австрийским институтом внешней политики и политики безопасности. Министр встретится также с представителями проживающей в Австрии молдавской диаспоры.
Михаил Попшой примет участие и в Форуме министров иностранных дел Стратегии Европейского союза для Дунайского региона. Встреча будет сосредоточена на дискуссиях на высоком уровне о взаимодействии геополитики и будущих перспективах региона.