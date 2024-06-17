Глава МИД Молдовы Попшой отправляется в турне по Европе

На 19 июня запланирован рабочий визит Михаила Попшоя в Словакию, где он встретится с министром иностранных дел этой страны Юраем Бланаром. В ходе визита глава молдавской дипломатии также встретится с министром обороны Словакии Робертом Калинаком, который в настоящее время занимает должность врио премьер-министра.