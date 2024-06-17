Казахстан и Россия продолжат совместное использование телефонного кода +7

В 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997. Однако в ходе проработки с операторами связи РК вопроса перехода на новый код было отмечено, что изменение всемирной нумерации повлечёт ряд финансовых и технологических проблем. Также в переходный период высока вероятность сбоев и негативного опыта.