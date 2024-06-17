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Казахстан и Россия продолжат совместное использование телефонного кода +7

Согласно сообщению пресс-службы МЦРИАП, между ведомствами связи двух стран до настоящего времени действует соглашение о совместном использовании 7-й зоны всемирной нумерации, сообщает ИА El.kz.

В 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997. Однако в ходе проработки с операторами связи РК вопроса перехода на новый код было отмечено, что изменение всемирной нумерации повлечёт ряд финансовых и технологических проблем. Также в переходный период высока вероятность сбоев и негативного опыта.

С учётом этого, МЦРИАП подготовило постановление правительства «О подписании Соглашения между правительствами Казахстана и России о продолжении использования РК цифрового кода +7». Сейчас МЦРИАП ожидает согласие российской стороны.