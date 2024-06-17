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Китайский дипломат одной картинкой унизила Запад

Генконсул КНР Мэйфан картинкой показала различие между G7 и остальным миром.

Источник: © Zhang Meifang/X

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан в соцсети X показала различие между G7 и остальным миром.

«G7 = весь мир?» — написала она.

На прошлой неделе страны G7 в финальном заявлении саммита в Италии заявили, что обеспокоены поддержкой России со стороны Китая, и призывали Пекин оказать давление на Москву.

Как передавало агентство Синьхуа, лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с Путиным в мае заявил, что КНР поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.

дипломатия