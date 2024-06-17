Сергей Собянин рассказал о совместных проектах Москвы и Пекина

«Наше сотрудничество, уверен, будет продвигаться еще более динамично. Сегодня Китай и Россия стали одними из самых главных экономических партнеров. И на примере Москвы мы видим, что объемы экономического взаимодействия увеличились более чем на 40 процентов», — отметил мэр Москвы.
По его словам, Москва и Пекин очень похожи. Оба города являются лидерами в области экономического и социального развития, занимаются решением схожих проблем в сферах транспорта, здравоохранения и городского планирования.
«Китайские партнеры помогают нам в развитии городской инфраструктуры — прежде всего, в строительстве метро. С прошлого года мы с Пекином развиваем проект UrbanTransportData — международную аналитическую платформу для сбора, анализа, визуализации и публикации транспортных показателей крупнейших мегаполисов», — сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Кроме того, расширяется сотрудничество в культурной и образовательной сферах, в том числе введено углубленное изучение китайского языка в московских школах.
Москва стала привлекательным туристическим и деловым центром для гостей из Китая. За прошлый год российскую столицу посетили свыше 244 тысяч китайских граждан — почти в 5,5 раза больше, чем в 2022-м.
Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin.
Важным направлением сотрудничества стало здравоохранение, особенно в период пандемии. Сергей Собянин поблагодарил китайских коллег за помощь в поставке медикаментов и обмен практиками борьбы с коронавирусом, что позволило спасти жизни многих горожан.
Чтобы укрепить связь между городами, подготовлена новая программа, охватывающая практически все сферы. «Это вопросы, связанные с экологией, городским планированием, транспортом, развитием образования, здравоохранения, и целый ряд других важнейших вопросов. Я уверен, господин Инь Ли, что при вашей поддержке эта программа даст серьезный толчок в развитии отношений наших городов», — добавил Сергей Собянин.
Инь Ли поблагодарил мэра Москвы за большой вклад в развитие отношений между Россией и Китаем, а также отметил роль лидеров государств в укреплении отношений.
«Китай и Россия являются самыми большими государствами-соседями, главными державами в мире и постоянными членами Совбеза ООН. В последние годы под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина китайско-российские отношения выдержали испытания международной нестабильностью, оставались спокойными и здравыми, наши страны стали хорошими соседями, большими друзьями и надежными партнерами, — сказал он. — Главы государств подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, что открыло новую страницу в истории отношений между Китаем и Россией».
По словам господина Инь Ли, особенно большой потенциал сотрудничества у Пекина и Москвы. Города стали побратимами в 1995 году и с тех пор оказывают друг другу твердую поддержку в самых важных вопросах, достигли эффективных результатов в социально-экономической области и в области городского управления.