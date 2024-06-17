Сергей Собянин рассказал о совместных проектах Москвы и Пекина

«Китай и Россия являются самыми большими государствами-соседями, главными державами в мире и постоянными членами Совбеза ООН. В последние годы под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина китайско-российские отношения выдержали испытания международной нестабильностью, оставались спокойными и здравыми, наши страны стали хорошими соседями, большими друзьями и надежными партнерами, — сказал он. — Главы государств подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, что открыло новую страницу в истории отношений между Китаем и Россией».