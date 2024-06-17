Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов ОДОН

Путин отметил, что командование и личный состав гордится историей дивизии, многими поколениями ветеранов-дзержинцев, которые всегда достойно выполняли свой ратный долг, в самых сложных ситуациях проявляли высочайший профессионализм и мужество. Российский лидер напомнил, что так было и в грозном 1941 году, когда с первых дней Великой Отечественной войны личный состав дивизии насмерть встал на пути врага.