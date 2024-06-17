Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов ОДОН

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летием образования командование, личный состав и ветеранов Отдельной орденов Суворова, Жукова, Ленина, Октябрьской революции Краснознамённой дивизии оперативного назначения (ОДОН) имени Дзержинского войск Национальной гвардии РФ и отметил, что сегодня традиции честного служения Родине продолжаются, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас со 100-летием образования Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск Национальной гвардии Российской Федерации и вручением ОДОН Ордена Суворова… Сегодня традиции честного служения Родине продолжаются. Солдаты и офицеры дивизии борются с терроризмом, охраняют общественный порядок, мир и покой людей. Многие из вас плечом к плечу с боевыми товарищами героически защищают Отчизну в ходе специальной военной операции», — говорится в телеграмме.
Путин отметил, что командование и личный состав гордится историей дивизии, многими поколениями ветеранов-дзержинцев, которые всегда достойно выполняли свой ратный долг, в самых сложных ситуациях проявляли высочайший профессионализм и мужество. Российский лидер напомнил, что так было и в грозном 1941 году, когда с первых дней Великой Отечественной войны личный состав дивизии насмерть встал на пути врага.
«Уверен, что вы и впредь будете хранить верность присяге и нашему народу, успешно решать поставленные задачи, надёжно обеспечивать суверенитет и национальные интересы России. И конечно, особые слова признательности и уважения — ветеранам прославленного соединения», — добавил российский лидер.
В заключение он пожелал командованию и личному составу всего самого доброго.