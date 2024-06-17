Численность населения Ачинска планируют увеличить до 130 тысяч человек

«Перспективный план в качестве целевого сценария ориентирован на увеличение численности жителей города до 130 тысяч человек к 2035 году, предполагает реализацию инвестпроектов на сумму более 150 млрд рублей. Для того, чтобы люди приезжали в Ачинск, оставались здесь жить и работать, работодателям важно предлагать работникам привлекательные условия труда, перспективы профессионального роста, а в плане должны быть учтены необходимые мероприятия по созданию благоприятных условий жизнедеятельности, комфортной городской среды», — сказала министр экономики и регионального развития Татьяна Магдибур.