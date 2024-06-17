Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Численность населения Ачинска планируют увеличить до 130 тысяч человек

В правительстве Красноярского края обсудили проект комплексного социально-экономического развития Ачинска.

Источник: AP 2023

В правительстве Красноярского края обсудили проект комплексного социально-экономического развития Ачинска, который вошел в число опорных для западной группы районов края.

На совещании обсудили сценарные условия формирования плана и основные мероприятия по устранению дефицитов дорожной, коммунальной, жилищной инфраструктуры, развитие промышленности и улучшение экологической обстановки.

«Перспективный план в качестве целевого сценария ориентирован на увеличение численности жителей города до 130 тысяч человек к 2035 году, предполагает реализацию инвестпроектов на сумму более 150 млрд рублей. Для того, чтобы люди приезжали в Ачинск, оставались здесь жить и работать, работодателям важно предлагать работникам привлекательные условия труда, перспективы профессионального роста, а в плане должны быть учтены необходимые мероприятия по созданию благоприятных условий жизнедеятельности, комфортной городской среды», — сказала министр экономики и регионального развития Татьяна Магдибур.

Отметим, сейчас численность населения Ачинска оценивается в 100 тысяч человек. Это третий по численности город края после Красноярска и Норильска.

Перечень проектов инфраструктурного развития оценивается почти в 50 млрд рублей. В список входит строительство жилья, школ, больниц, скверов, развитие дорог, коммунального хозяйства и др.

«Есть два ключевых фактора, по которым люди оценивают привлекательность территории: возможность для работы и среда, включая экологию, дороги, медицину, образование и так далее. С точки зрения работы Ачинск находится в довольно хорошей ситуации, имея развитую промышленность. А вот со средой, конечно, нужно ещё поработать — оценить, какие есть дефициты и недостатки, чтобы учесть это в перспективном плане развития города», — отметил председатель краевого правительства Сергей Верещагин.

В течение месяца перспективный план комплексного социально-экономического развития Ачинска будет доработан, а затем его представят руководству края.

экономика