Численность населения Ачинска планируют увеличить до 130 тысяч человек

В правительстве Красноярского края обсудили проект комплексного социально-экономического развития Ачинска, который вошел в число опорных для западной группы районов края.
На совещании обсудили сценарные условия формирования плана и основные мероприятия по устранению дефицитов дорожной, коммунальной, жилищной инфраструктуры, развитие промышленности и улучшение экологической обстановки.
«Перспективный план в качестве целевого сценария ориентирован на увеличение численности жителей города до 130 тысяч человек к 2035 году, предполагает реализацию инвестпроектов на сумму более 150 млрд рублей. Для того, чтобы люди приезжали в Ачинск, оставались здесь жить и работать, работодателям важно предлагать работникам привлекательные условия труда, перспективы профессионального роста, а в плане должны быть учтены необходимые мероприятия по созданию благоприятных условий жизнедеятельности, комфортной городской среды», — сказала министр экономики и регионального развития Татьяна Магдибур.
Перечень проектов инфраструктурного развития оценивается почти в 50 млрд рублей. В список входит строительство жилья, школ, больниц, скверов, развитие дорог, коммунального хозяйства и др.
«Есть два ключевых фактора, по которым люди оценивают привлекательность территории: возможность для работы и среда, включая экологию, дороги, медицину, образование и так далее. С точки зрения работы Ачинск находится в довольно хорошей ситуации, имея развитую промышленность. А вот со средой, конечно, нужно ещё поработать — оценить, какие есть дефициты и недостатки, чтобы учесть это в перспективном плане развития города», — отметил председатель краевого правительства Сергей Верещагин.
В течение месяца перспективный план комплексного социально-экономического развития Ачинска будет доработан, а затем его представят руководству края.