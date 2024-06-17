В США ужаснулись требованиям участников саммита по Украине к России

Так миллиардер ответил на заявление премьера Италии Джорди Мелони на саммите в Швейцарии, что если Россия не согласится на условия, озвученные по итогам саммита, «Запад заставит ее капитулировать».



Россия не раз заявляла, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и становятся «игрой с огнем». Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российской армии.