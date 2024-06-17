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В США ужаснулись требованиям участников саммита по Украине к России

Миллиардер Сакс заявил, что заблуждения Запада о России опасны для всего мира.

Источник: AFP 2023

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Заблуждения Запада относительно России опасны для всего мира, написал американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.

«Фальшивая популистка Мелони живет в альтернативной реальности, где Россия проигрывает войну. Европейские лидеры проводят военную конференцию и называют ее мирным саммитом. Зеленский требует от России безоговорочной капитуляции и называет это формулой мира. Их заблуждения опасны для всего мира», — написал он.

Так миллиардер ответил на заявление премьера Италии Джорди Мелони на саммите в Швейцарии, что если Россия не согласится на условия, озвученные по итогам саммита, «Запад заставит ее капитулировать».

Россия не раз заявляла, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и становятся «игрой с огнем». Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российской армии.