Германия планирует депортировать нелегальных афганских беженцев через Узбекистан без соглашений с талибами

В данный момент точное число граждан Афганистана в Германии, которых может коснуться высылка, неизвестно. По некоторым данным, обязанными покинуть страну считаются около 13 тысяч живущих в стране афганцев, при этом многие из них имеют статус, согласно которому депортация в настоящий момент невозможна.