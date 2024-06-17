Германия планирует депортировать нелегальных афганских беженцев через Узбекистан без соглашений с талибами

Об этом пишет Der Spiegel. Германия планирует договориться с Узбекистаном, избежав прямых соглашений с руководством Талибана (запрещено в РФ).
В конце мая делегация Министерства внутренних дел ФРГ посетила Ташкент с предложением доставить афганских кандидатов на депортацию из Германии в Ташкент, а затем — в Кабул при помощи частной авиакомпанией Kam Air.
По данным Der Spiegel, власти Узбекистана пообещали помочь с депортацией, однако до заключения соглашения о депортации попросили подписать миграционное соглашение, которое будет регулировать въезд узбекских квалифицированных рабочих в Германию.
В данный момент точное число граждан Афганистана в Германии, которых может коснуться высылка, неизвестно. По некоторым данным, обязанными покинуть страну считаются около 13 тысяч живущих в стране афганцев, при этом многие из них имеют статус, согласно которому депортация в настоящий момент невозможна.