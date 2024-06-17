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Германия планирует депортировать нелегальных афганских беженцев через Узбекистан без соглашений с талибами

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В планах германских властей заключить договор о миграции через Ташкент. В документ могут включить пункт о депортации афганцев, не имеющих права на статус беженца.

Об этом пишет Der Spiegel. Германия планирует договориться с Узбекистаном, избежав прямых соглашений с руководством Талибана (запрещено в РФ).

В конце мая делегация Министерства внутренних дел ФРГ посетила Ташкент с предложением доставить афганских кандидатов на депортацию из Германии в Ташкент, а затем — в Кабул при помощи частной авиакомпанией Kam Air.

По данным Der Spiegel, власти Узбекистана пообещали помочь с депортацией, однако до заключения соглашения о депортации попросили подписать миграционное соглашение, которое будет регулировать въезд узбекских квалифицированных рабочих в Германию.

В данный момент точное число граждан Афганистана в Германии, которых может коснуться высылка, неизвестно. По некоторым данным, обязанными покинуть страну считаются около 13 тысяч живущих в стране афганцев, при этом многие из них имеют статус, согласно которому депортация в настоящий момент невозможна.