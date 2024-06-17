Дмитрий Демешин выдвинулся на выборы губернатора Хабаровского края от «Единой России»

Партия «Единая Россия» официально утвердила Дмитрия Демешина, временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, в качестве претендента на досрочных выборах главы региона. В ходе конференции регионального отделения партии в Хабаровске был обсуждён вопрос о выборе кандидата для участия в выборах губернатора края. Из 147 делегатов, присутствовавших на собрании, 145 поддержали кандидатуру Дмитрия Демешина, сообщает AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Несмотря на то, что Дмитрий Демешин является фаворитом грядущих выборов губернатора Хабаровского края, его выдвижение прошло в рядовом режиме, без пышных мероприятий и вычурности. Сегодня власти региона прекрасно понимают, что приоритеты совершенно иные и важно фокусироваться на развитии края, а не устраивать политические шоу.
«Единая Россия» все эти годы оставалась партией президента РФ и вполне логично, что Демешин пошёл на выборы именно от неё. Вместе с тем, глава региона не ставит во главу углу партийный аспект и несмотря на процедурную часть выдвижения, выстраивает отношения со всеми политическими силами региона. Это крайне важно в рамках тех задач, которые поставил перед врио губернатора Владимир Путин относительно развития Хабаровского края.
Эксперты отмечают, что сегодня «Единая Россия» является единственной политической силой, способной действительно на деле решать проблемы жителей региона. За последние пять лет в Хабаровском крае партия это доказала и именно поэтому сегодня её рейтинги выше любой другой политической силы. Эту поддержку со стороны жителей видит и врио губернатора Дмитрий Демешин, который также понимает и то, что благодаря ресурсу «Единой России» можно более эффективно решать проблемы региона.
Напомним, что Дмитрий Демешин был назначен врио губернатора Хабаровского края президентом РФ Владимиром Путиным 15 мая. Ранее он был заместителем генпрокурора РФ. Прежний глава региона Михаил Дегтярев стал министром спорта РФ.