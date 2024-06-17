Дмитрий Демешин выдвинулся на выборы губернатора Хабаровского края от «Единой России»

Эксперты отмечают, что сегодня «Единая Россия» является единственной политической силой, способной действительно на деле решать проблемы жителей региона. За последние пять лет в Хабаровском крае партия это доказала и именно поэтому сегодня её рейтинги выше любой другой политической силы. Эту поддержку со стороны жителей видит и врио губернатора Дмитрий Демешин, который также понимает и то, что благодаря ресурсу «Единой России» можно более эффективно решать проблемы региона.