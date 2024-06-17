Дмитрий Демешин примет участие в выборах губернатора Хабаровского края

Дмитрий Демешин подал документы в Избирательную комиссию для участия в выборах губернатора Хабаровского края, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Выборы состоятся единый день голосования 8 сентября. Перед этим его кандидатура была утверждена на конференции хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия».
«Единая Россия» — это партия президента, и она поддержала посыл Владимира Путина, который доверил мне исполнение обязанностей по региону. Я благодарен тем людям, в том числе и первичным ячейкам, за то, что они рассматривают вопрос о поддержании моей кандидатуры. Я не являюсь членом партии, но я точно являюсь членом команды нашего президента. И моя задача — защита интересов всех людей здесь, вне зависимости от партийных принадлежностей", — отметил Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Выдвижение Дмитрия Демешина от «Единой России» на выборы не является элементом политического противостояния и изначально отходит в ранг необходимых процедурных моментов. Дмитрий Демешин с первых дней работы дал понять, что он является представителем команды президента и для него важно заслужить доверие людей. При этом сейчас необходимо сосредоточить усилия на развитии края и решении имеющихся проблем.