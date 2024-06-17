Дмитрий Демешин примет участие в выборах губернатора Хабаровского края

«Единая Россия» — это партия президента, и она поддержала посыл Владимира Путина, который доверил мне исполнение обязанностей по региону. Я благодарен тем людям, в том числе и первичным ячейкам, за то, что они рассматривают вопрос о поддержании моей кандидатуры. Я не являюсь членом партии, но я точно являюсь членом команды нашего президента. И моя задача — защита интересов всех людей здесь, вне зависимости от партийных принадлежностей", — отметил Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.