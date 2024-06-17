Кабмин назначил ректоров трех вузов

Азизбек Бахадиров назначен на должность исполнительного директора Белорусско-Узбекистанского института межотраслевых прикладных технических квалификаций в Ташкенте. До этого он работал директором Центра научно-технической информации Агентства инновационного развития Министерства высшего образования, науки и инноваций.