Кабмин назначил ректоров трех вузов

Согласно соответствующему решению правительства на должность ректора Андижанского государственного университета назначен Бахтиёржон Акбаралиев, а Акрамжон Юлдашев освобожден от занимаемой должности. До назначения Акбаралиев работал проректором по учебной работе Фискального института.
Азизбек Бахадиров назначен на должность исполнительного директора Белорусско-Узбекистанского института межотраслевых прикладных технических квалификаций в Ташкенте. До этого он работал директором Центра научно-технической информации Агентства инновационного развития Министерства высшего образования, науки и инноваций.
Шерзод Нематов стал ректором Шахрисабзского государственного педагогического института. Ранее он занимал должность начальника управления науки и инновационного развития Министерства высшего образования, науки и инноваций.
Напомним, что в апреле назначены два новых заместителя министра высшего образования, науки и инноваций и ректор Вестминстерского университета.