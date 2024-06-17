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Кабмин назначил ректоров трех вузов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Кабмин назначил руководителей трех вузов — Андижанского университета, Белорусско-Узбекистанского института межотраслевых прикладных технических квалификаций и Шахрисабзского пединститута, передает корреспондент Podrobno.uz.

Согласно соответствующему решению правительства на должность ректора Андижанского государственного университета назначен Бахтиёржон Акбаралиев, а Акрамжон Юлдашев освобожден от занимаемой должности. До назначения Акбаралиев работал проректором по учебной работе Фискального института.

Азизбек Бахадиров назначен на должность исполнительного директора Белорусско-Узбекистанского института межотраслевых прикладных технических квалификаций в Ташкенте. До этого он работал директором Центра научно-технической информации Агентства инновационного развития Министерства высшего образования, науки и инноваций.

Шерзод Нематов стал ректором Шахрисабзского государственного педагогического института. Ранее он занимал должность начальника управления науки и инновационного развития Министерства высшего образования, науки и инноваций.

Напомним, что в апреле назначены два новых заместителя министра высшего образования, науки и инноваций и ректор Вестминстерского университета.

образование