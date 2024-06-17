В ведомстве уточнили, что там ему доложили об обстановке в зоне проведения специальной военной операции и о характере действий противника.
«Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск. Министр обороны РФ заслушал доклады руководящего состава главного командования СВ», — отметили в пресс-службе Минобороны.
Помимо прочего, Белоусов обсудил вопросы боевого управления объединениями, соединениями и воинскими частями.
Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов отправил телеграммы и поздравил российских военнослужащих с успешным освобождением Старомайорского села в ДНР.