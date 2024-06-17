Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве уточнили, что там ему доложили об обстановке в зоне проведения специальной военной операции и о характере действий противника.

«Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск. Министр обороны РФ заслушал доклады руководящего состава главного командования СВ», — отметили в пресс-службе Минобороны.

Помимо прочего, Белоусов обсудил вопросы боевого управления объединениями, соединениями и воинскими частями.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов отправил телеграммы и поздравил российских военнослужащих с успешным освобождением Старомайорского села в ДНР.