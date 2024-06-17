Челябинский губернатор обсуждает переход мэра столицы региона в Совфед

По словам наших собеседников, тем самым губернатор полностью выведет Котову из-под удара в связи с переданным в суд делом ее бывшего советника Петра Конарева. Его обвиняют в получении в составе группы лиц крупных взяток — на общую сумму не менее 30 млн рублей от 44 предпринимателей за запрет демонтажа ларьков, незаконно размещенных на территории Челябинска. Рассмотрение данного уголовного дела в суде может нанести непоправимый репутационный ущерб всей деятельности Натальи Котовой на посту челябинского градоначальника.