Челябинский губернатор обсуждает переход мэра столицы региона в Совфед

В этом случае с высокой долей вероятности именно она станет представителем исполнительной власти Южного Урала в Совете Федерации. О том, что такой сценарий обсуждается, ЕАН сообщили сразу несколько источников, близких к выборному штабу действующего губернатора.
По словам наших собеседников, тем самым губернатор полностью выведет Котову из-под удара в связи с переданным в суд делом ее бывшего советника Петра Конарева. Его обвиняют в получении в составе группы лиц крупных взяток — на общую сумму не менее 30 млн рублей от 44 предпринимателей за запрет демонтажа ларьков, незаконно размещенных на территории Челябинска. Рассмотрение данного уголовного дела в суде может нанести непоправимый репутационный ущерб всей деятельности Натальи Котовой на посту челябинского градоначальника.
При этом абсолютно все источники ЕАН говорят о настоящей преданности Котовой Алексею Текслеру. В благодарность за это губернатор, вероятно, и организует переход лояльного мэра на «синекуру» в верхней палате российского парламента.
В свою очередь, действующий сенатор от Текслера — Маргарита Павлова — будет трудоустроена в социальном блоке нового правительства региона. После выборов Алексею Текслеру (в его победе в грядущем челябинском плебисците мало кто сомневается) придется формировать новый кабинет, а опыт Павловой, работавшей уполномоченным по правам человека в регионе, несомненно, будет учтен.
В то же время еще один собеседник ЕАН заявил, что возможен и сценарий с сохранением Павловой в Совфеде: фамилии кандидатов в «тройку» только обсуждаются.
Напомним, состав «сенаторской тройки» Алексей Текслер обязан будет озвучить в момент подачи документов на регистрацию — сразу после прохождения муниципального фильтра. По некоторым данным, помимо Натальи Котовой в него также может войти лидер челябинского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Валерий Гартунг в благодарность за то, что эсеры не выдвигают на выборы своего кандидата.
Также обсуждается выдвижение в «сенаторскую тройку» взамен Гартунга другой представительницы социалистической партии — Яны Лантратовой. Представители медиаблока Алексея Текслера давно намекают на то, что на ее деятельность СМИ стоит обращать самое пристальное внимание.