Объем поддержанного экспорта из Подмосковья в Узбекистан превысил $10 млн

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области добавили, что в этом году Фонд поддержки ВЭД Московской области организовал коллективные стенды региона на трех выставках, прошедших в Узбекистане — UzBuild, UzFood и «Нефть и газ Узбекистана», общее число участников составило 24 подмосковные компании. Кроме того, в текущем году также планируется проведение бизнес-миссии в Ташкенте и участие в международной выставке AquaTherm Tashkent 2024. Помимо организации участия компаний в международных выставках, фонд оказывает и другие услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.