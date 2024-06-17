Объем поддержанного экспорта из Подмосковья в Узбекистан превысил $10 млн

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Объем поддержанного экспорта из Московской области в Узбекистан в 2023 году — I квартале 2024 года составил более $10,5 млн. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«По итогам прошлого года при содействии Фонда поддержки ВЭД [внешнеэкономической деятельности] Московской области компаниями региона были заключены экспортные контракты с контрагентами из Узбекистана на общую сумму $8,8 млн. При этом в I квартале этого года объем поддержанного экспорта из Подмосковья в Узбекистан составил $1,77 млн. Таким образом, суммарно с 2023 года поддержанный экспорт региона в Узбекистан на текущий момент составляет более $10,5 млн».
По ее словам, высокий показатель во многом достигнут благодаря поддержке региона. Фонд помогает экспортерам стать участниками отраслевых мероприятий, где они знакомятся с потенциальными партнерами и нередко подписывают с ними экспортные контакты. В 2023 году при поддержке Московской области предприятия региона приняли участие в пяти международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в Узбекистане, а также бизнес-миссии в Ташкенте. Суммарно в мероприятиях приняли участие 43 компании.
В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области добавили, что в этом году Фонд поддержки ВЭД Московской области организовал коллективные стенды региона на трех выставках, прошедших в Узбекистане — UzBuild, UzFood и «Нефть и газ Узбекистана», общее число участников составило 24 подмосковные компании. Кроме того, в текущем году также планируется проведение бизнес-миссии в Ташкенте и участие в международной выставке AquaTherm Tashkent 2024. Помимо организации участия компаний в международных выставках, фонд оказывает и другие услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.