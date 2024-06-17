Назначены выборы в Челябинскую городскую Думу: в новом составе будет 37 депутатов

«Предстоящей осенью выборы в Гордуму пройдут по новому Уставу, принятому в мае текущего года. Главный закон города предполагает одноуровневую систему управления городом (действовала в Челябинске до 2014 года), а также прямые выборы в Гордуму», — говорится в комментарии.