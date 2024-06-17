Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назначены выборы в Челябинскую городскую Думу: в новом составе будет 37 депутатов

Назначены выборы в Челябинскую городскую Думу — в новом составе будет 37 депутатов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что решение о назначении выборов в представительный орган принято 17 июня.

«Предстоящей осенью выборы в Гордуму пройдут по новому Уставу, принятому в мае текущего года. Главный закон города предполагает одноуровневую систему управления городом (действовала в Челябинске до 2014 года), а также прямые выборы в Гордуму», — говорится в комментарии.

Обновленная Дума будет состоять из 37 депутатов, 25 из которых предстоит избрать по одномандатным округам, 12 — по спискам.

Напомним, ранее два созыва подряд горожане избирали 170 депутатов семи райсоветов, из которых формировалась Гордума в составе 49 человек.