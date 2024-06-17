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Игорь Кобзев провел встречу с Секретарем КПК провинции Ляонин Хао Пэном и Губернатором провинции Ли Лэчэном

Иркутская область, НИА-Байкал — Рабочий визит делегации Иркутской области во главе с Губернатором Игорем Кобзевым продолжается в Китайской Народной Республике.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

В ближайшие дни в городе Шэньян, административном центре провинции Ляонин, пройдет презентация экономического и инвестиционного потенциала Иркутской области с участием представителей регионального предпринимательства.

В Шэньяне состоялась официальная встреча Игоря Кобзева с Первым Секретарем КПК, Председателем Постоянного комитета Собрания Народных представителей провинции Ляонин господином Хао Пэном и Губернатором провинции Ляонин господином Ли Лэчэном.

«Визит делегации Иркутской области во главе с Губернатором Игорем Кобзевым символический, ведь в этом году мы отмечаем 75-летний юбилей установления дипломатических отношений между нашими странами и 30-летие установления побратимских связей между Иркутской областью и провинцией Ляонин. Эта встреча отражает глубокую дружбу, сложившуюся между нашими народами. В наших руках возможность сделать эти отношения еще крепче, наладив взаимовыгодное сотрудничество», — сказал господин Хао Пэн.

«Действительно, наши побратимские связи насчитывают уже три десятилетия — достаточно большой срок, который доказал, что между нашими регионами сложились действительно прочные, надежные и дружественные отношения. Лидеры наших стран ставят задачу последовательно расширять взаимодействие во всех областях. Уверен, что активное и разностороннее взаимодействие между Иркутской областью и провинцией Ляонин вносит достойный вклад в достижение высокого уровня взаимопонимания и взаимного доверия, который сложился между нашими странами. Значительное количество участников мероприятий в рамках дней Иркутской области в Китае как со стороны иркутского делового сообщества, так и со стороны китайских компаний подтверждает хорошие перспективы развития нашего сотрудничества», — сказал на встрече Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев отметил, что за последние годы Иркутская область и провинция Ляонин добились значимых результатов в торгово-экономическом сотрудничестве, трансграничных перевозках и гуманитарных связях. По словам Губернатора, предприятия из приоритетных отраслей экономики Приангарья заинтересованы в экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью, а также в развитии сотрудничества с китайскими партнерами в сельскохозяйственной, нефтехимической, туристической, машиностроительной, энергетической, строительной, лесоперерабатывающей сферах. Дополнительные возможности для совместной кооперации создает наличие в регионе Генерального консульства КНР, а также авиасообщения между Иркутском и городами Китая, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.

Представители Иркутской области возложили цветы к мемориалу советским танкистам, погибшим в боях за освобождение города. Вместе с Игорем Кобзевым участие в церемонии приняли Генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко и заместитель начальника секретариата Народного правительства провинции Ляонин господин Цуй Чанчжэн.

«Благодарны, что вы поддерживаете память о подвиге советских воинов, воспитываете молодежь со знанием совместной истории. Это свидетельство настоящей дружбы между нашими странами и народами, которые, уверен, ждет большое будущее», — отметил глава Приангарья.