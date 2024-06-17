Игорь Кобзев провел встречу с Секретарем КПК провинции Ляонин Хао Пэном и Губернатором провинции Ли Лэчэном

«Действительно, наши побратимские связи насчитывают уже три десятилетия — достаточно большой срок, который доказал, что между нашими регионами сложились действительно прочные, надежные и дружественные отношения. Лидеры наших стран ставят задачу последовательно расширять взаимодействие во всех областях. Уверен, что активное и разностороннее взаимодействие между Иркутской областью и провинцией Ляонин вносит достойный вклад в достижение высокого уровня взаимопонимания и взаимного доверия, который сложился между нашими странами. Значительное количество участников мероприятий в рамках дней Иркутской области в Китае как со стороны иркутского делового сообщества, так и со стороны китайских компаний подтверждает хорошие перспективы развития нашего сотрудничества», — сказал на встрече Игорь Кобзев.