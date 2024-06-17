Руководство деятельностью ФМБА перешло от правительства к президенту

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральное медико-биологическое агентство будет подчиняться главе государства, а не правительству.
«Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет президент Российской Федерации», — говорится в документе.
Таким образом, ФМБА исключается из перечня федеральных служб и агентств, деятельностью которых руководит правительство.
Кабинету министров поручается представить предложения по приведению своих актов и актов президента в соответствие с этим указом.
Документ вступает в силу со дня подписания.