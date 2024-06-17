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Руководство деятельностью ФМБА перешло от правительства к президенту

Путин вывел ФМБА из ведения Минздрава и переподчинил его себе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральное медико-биологическое агентство будет подчиняться главе государства, а не правительству.

«Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет президент Российской Федерации», — говорится в документе.

Таким образом, ФМБА исключается из перечня федеральных служб и агентств, деятельностью которых руководит правительство.

Кабинету министров поручается представить предложения по приведению своих актов и актов президента в соответствие с этим указом.

Документ вступает в силу со дня подписания.

Путин Владимир