Кишинев может ввести санкции против Тирасполя за «игры с банковской системой» — Гросу

«Хочу сказать кое-что так называемой администрации Приднестровья, которая очень любит торговать с ЕС и поднимает большой шум тогда, когда приезжают делегации от ОБСЕ и каждый раз жалуется, что правый берег создает препоны так называемой банковской системе Левобережья. Так называемые коллеги, поймите одну вещь: если подтвердится, а это очень быстро можно проверить, что вы позволяете организованным преступным группам и Кремлю, который вы так любите, использовать банки, которые работают на левом берегу, это для нас будет дополнительным аргументом сказать, что эти люди предоставляют тамошние банки для незаконного финансирования организованных преступных групп».