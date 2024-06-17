Кишинев может ввести санкции против Тирасполя за «игры с банковской системой» — Гросу

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Тирасполь может попасть под санкции со стороны Кишинева, если выяснится, что банковская система региона используется для перевода в Молдову денег из России посредством карт «Мир», предназначенных молдавским пенсионерам, об этом в телеэфире заявил спикер парламента страны Игорь Гросу.
Заявления прозвучали в контексте того, что пенсионеры и бюджетники в Гагаузии получают социальные выплаты из российских банков через платежные системы в Приднестровье.
«Хочу сказать кое-что так называемой администрации Приднестровья, которая очень любит торговать с ЕС и поднимает большой шум тогда, когда приезжают делегации от ОБСЕ и каждый раз жалуется, что правый берег создает препоны так называемой банковской системе Левобережья. Так называемые коллеги, поймите одну вещь: если подтвердится, а это очень быстро можно проверить, что вы позволяете организованным преступным группам и Кремлю, который вы так любите, использовать банки, которые работают на левом берегу, это для нас будет дополнительным аргументом сказать, что эти люди предоставляют тамошние банки для незаконного финансирования организованных преступных групп».
Ранее Национальный банк Молдовы заявил, что карты платежной системы «Мир» нельзя использовать на территории Молдовы.
«С банковской системой нельзя играть. Если вы предложите агрессору государственное финансирование подрывной деятельности в Республике Молдова или в любом другом государстве, санкции будут соответствующими», — также заявил молдавский спикер.
В конце апреля нынешнего года в рамках визита в Москву Башкан Гагаузии Евгения Гуцул подписала с российским Промсвязьбанком соглашение о гуманитарном взаимодействии в финансово-кредитной сфере. Документ позволил обеспечить выплату надбавок к пенсиям для жителей автономии на 2000 леев ежемесячно. Деньги перечисляются пенсионерам на открытые в Промсвязьбанке счета.
Ранее сообщалось, что уже 1 мая гагаузским пенсионерам выдали карты платежной системы «Мир» и 40% из них получили доплату к пенсии.