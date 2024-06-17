На имя Токаева поступают поздравления по случаю Курбан айта

В своей телеграмме президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что благодаря твердой политической воле и совместным усилиям лидеров двух стран многовековые узы тесной дружбы, солидарности и добрососедства между нашими народами вышли на уровень стратегического партнерства и союзничества. Он пожелал Касым-Жомарту Токаеву успехов на его ответственной государственной службе, а народу Казахстана — благополучия.