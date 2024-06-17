Володин прибыл в Минск

В понедельник в Минске пройдет заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. На заседании состоится обсуждение вопроса «Формирование и развитие общего научного и образовательного пространства в рамках Союзного государства» (СГ). В нем будут участвовать министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр образования Белоруссии Андрей Иванец, председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков. Также на заседании парламентарии обсудят отчет Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета СГ за 2023 год.