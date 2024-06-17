Губернатор Свердловской области увеличил единовременную выплату бойцам СВО. Сумма выросла в четыре раза. Соответствующее постановление подписал Евгений Куйвашев.
Теперь военнослужащим вместо 100 тысяч рублей будут выплачивать по 400 тысяч. Однако изменения коснутся только тех участников СВО, которые подпишут контракт с 15 июня по 31 декабря 2024 года.
Напомним, что ранее в Свердловской области были введены новые выплаты добровольцам СВО. В случае гибели выплату получит семья бойца.
Добровольцу, получившему контузию, могут выплатить 150 тысяч рублей из областного бюджета. За III группу инвалидности бойцу полагается 300 тысяч рублей выплаты. В случае получения II группы — 400 тысяч, I группы — 500 тысяч.